Volgend jaar nieuwe Spaanse Amazon original 'El Cid'

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2020

'El Cid' zal het verhaal vertellen van de man achter de legende, ook wel bekend als 'Ruy'. De serie volgt hem tijdens zijn reis van een jonge jongen naar een ware oorlogsheld en een schildknaap voor de koning.

Hij probeert zijn plaats te vinden binnen de complexe monarchie die hem probeert te overheersen. Gedurende de hele serie zullen de Prime members de verschillende religieuze groepen leren kennen die in Spanje naast elkaar bestonden, waaronder de Christenen, Arabieren en Joden. Je zult ontdekken hoe Ruy de bewondering van hen allen heeft kunnen verdienen.

Cast

Jaime Lorente als El Cid, José Luis García-Pérez als koning Ferdinand I De Grote, Elia Galera als Koningin Sancha de Schoonheid, Carlos Bardem als graaf van León, Juan Echanove in de rol van de bisschop, Alicia Sanz als de Infanta Urraca, Fran Ortiz als Sancho VII de Sterke, Jaime Olías als Alfonso VI, Lucía Guerrero als Jimena, Lucía Díez als de Infanta Elvira, Nicolás Illoro as koning García, Juan Fernández als Rodrigo, de grootvader van Cid, Pablo Álvarez als Orduño, de vijand van Ruy, Ginés García Millán als koning Ramiro van Navarra, Daniel Tatay als Beltrán, de zoon van Ramiro, David Castillo als de schildknaap Lisardo en Álvaro Rico als Nuño, samen met Amr Waked, die de Sultan van Zaragoza Al-Muqtadir speelt en Zohar Liba, die Abu Bakr speelt, maken de hoofdcast van 'El Cid' compleet.

De serie is geproduceerd door Zebra Producciones en de uitvoerend producenten zijn Sara Fernández-Velasco en José Velasco. José is ook de schrijver van de serie samen met hoofdschrijver Luis Arranz. Adolfo Martínez en Marco A. Castillo zijn de regisseurs en Gustavo Santaolalla, de bekroonde componist van de Academie ('Brokeback Mountain', 'Babel'), is de componist van de serie.

De serie met Jaime Lorente ('Money Heist', 'Everybody Knows') in de hoofdrol, zal dit jaar exclusief worden gelanceerd op Prime Video in meer dan 240 landen en gebieden over de hele wereld.