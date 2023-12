Vier het eindejaar met Disney+

Disney+ is het vaste adres voor films en series van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic en Star. We geven je graag een maandelijkse update over aankomende Disney+ Originals, gloednieuwe afleveringen en de nieuwste blockbusters.

PERCY JACKSON AND THE OLYMPIANS

Disney+ Original serie

Percy Jackson is op een gevaarlijke queeste. Om de bliksemschicht van Zeus terug te halen en een oorlog te voorkomen, moet hij dwars door Amerika reizen, monsters ontlopen en goden te slim af zijn. Dankzij de hulp van zijn vrienden Annabeth en Grover, leidt Percy’s reis hem naar het antwoord op de vraag hoe hij erbij kan horen in een wereld waarin hij zich niet op zijn plaats voelt en waartoe hij voorbestemd is.

20 december

In première met twee afleveringen

Exclusief op Disney+

INDIANA JONES AND THE DIAL OF DESTINY

Lucasfilm-film

Harrison Ford keert terug als de legendarische archeoloog in dit langverwachte laatste deel van de iconische franchise - een groots en spannend filmavontuur.

15 december

Exclusief op Disney+

THEATER CAMP

Searchlight-film

Tony Award®-winnaar Ben Platt en Molly Gordon schitteren in de originele komedie 'Theater Camp' als Amos en Rebecca-Diane – levenslange beste vrienden en toneelleerkrachten op een verwaarloosd kamp in de staat New York. Nadat de ontembare en geliefde oprichtster van het kamp in een coma raakt, moet het excentrieke personeel samen met haar onwetende 'crypto-bro'-zoon het acteerparadijs overeind houden. Een film van Searchlight Pictures, geproduceerd door Picturestart, Topic Studios en Gloria Sanchez Productions. Geregisseerd door Molly Gordon & Nick Lieberman, en geschreven door Noah Galvin, Molly Gordon, Nick Lieberman, Ben Platt, gebaseerd op hun kortfilm.

6 december

Exclusief op Disney+

BTS MONUMENTS: BEYOND THE STAR

Originele docuserie

Met nooit eerder vertoonde interviews, optredens en momenten achter de schermen met RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V en Jung Kook, neemt 'BTS Monuments: Beyond The Star' het publiek mee op een diepgaande reis doorheen de 10-jarige carrière van de band en voor het eerst hun hoogte- en dieptepunten belicht in een pakkend docuserieformat.

20 december

In première met twee afleveringen

Exclusief op Disney+

'TIS THE SEASON...

DIE HARD

Alle films beschikbaar

Exclusief te streamen op Disney+

HOME ALONE

Alle films beschikbaar

Exclusief te streamen op Disney+

DOCTOR WHO SPECIALS

Afgelopen herfst kondigden Disney Branded Television en de BBC aan dat ze de krachten hebben gebundeld om de door fans geliefde serie 'Doctor Who' naar een wereldwijd publiek te brengen. Drie nieuwe specials ter ere van de 60e verjaardag van de serie komen werelwijd naar Disney+, behalve in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, waar de specials op de BBC te zien zullen zijn. In de drie specials, getiteld 'The Star Beast' (beschikbaar vanaf 25 november), 'Wild Blue Yonder' (beschikbaar vanaf 2 december) en 'The Giggle' (beschikbaar vanaf 9 december) komen de Veertiende Doctor (David Tennant) en Donna Temple-Noble (Catherine Tate) oog in oog te staan met hun meest angstaanjagende vijand tot nu toe: de Toymaker (gespeeld door Neil Patrick Harris in zijn debuut in 'Doctor Who').

'THE STAR BEAST'

25 November

'WILD BLUE YONDER'

2 December

'THE GIGGLE'

9 December

NON-STOP NIEUWE SERIES IN 2024

MARVEL STUDIOS’ ECHO

10 Januari 2024

FX'S SHŌGUN

Februari 2024

THE ARTFUL DODGER

2024

EXTRAORDINARY S2

2024

BLACK CAKE

2024

STAR WARS: THE ACOLYTE

2024

WAT KOMT ER NOG NAAR DISNEY+ IN DECEMBER?

AD ASTRA

1 december

THE SHEPHERD

1 december

LEVEN VAN EEN LOSER: KERST GEEN PANIEK

8 december

FX's A CHRISTMAS CAROL

13 december

DRAGONS OF WONDERHATCH

20 december

MARVEL’S WHAT IF...? S2

22 december

BEHIND THE ATTRACTION S2

27 december

AMERICAN DAD S19 NIEUWE EPISODES

27 december