Vier de feestdagen met de 'Ridiculousness Festive Fails Marathon'

Bekijk de 'Festive Fails' marathon van 'Ridiculousness' van 18 december tot en met 31 december en laat je meeslepen in marathon van onvergetelijke fails tijdens het gelukkigste seizoen van het jaar.

MTV luidt het kerstseizoen in op 18 december tot en met 31 december met een onvergetelijke all day takeover 'Festive Fails' marathon van 'Ridiculousness' op MTV. 'Ridiculousness' is een programma waarin de meest uiteenlopende internetfilmpjes worden getoond. Het programma wordt gepresenteerd door Rob Dyrdek. Zijn sidekicks zijn Sterling 'Steelo' Brim en Chanel West Coast.

Tijdens deze feestelijke periode zie je speciale 'Festive Fails' afleveringen van 'Ridiculousness'. Van onhandige kerstcadeaus die totaal de plank misslaan tot mislukkingen bij het versieren van de kerstboom, we tonen de kijkers dat zelfs tijdens het meest wonderlijke seizoen van het jaar dingen grandioos fout kunnen gaan. Gastheren en gasten brengen de feestvreugde naar een hoger niveau met hun humor en enthousiasme voor alles wat met kerst en fails te maken heeft.

Spendeer de kerst met de hilariteit van 'Ridiculousness', want er is geen betere manier om kerst te vieren dan met een goede dosis humor.

De 'Festive Fails' marathon van 'Ridiculousness' zie je vanaf 18 december tot en met 31 december, de hele dag door op MTV.