Victor Cruz nieuwe presentator 'Pop of the Morning'

Foto: E! - © Media Tornado 2020

Victor Cruz voegt zich als nieuwste lid bij het presentatieteam van het ochtendnieuws 'Pop of the Morning' op E!.

De voormalige American Football sterspeler is iedere dinsdag tot en met zaterdag om 14.00 uur te zien naast Lilliana Vazquez en Scott Tweedie, die laatste heeft zich ook onlangs bij de E! News familie gevoegd.

'’Ik ben er klaar voor om te starten met dit nieuwe dagelijkse avontuur bij E! Entertainment met de 'Pop of the Morning show'', aldus Cruzin een statement naar zijn fans. 'Ik heb enorm veel zin in deze nieuwe fase van mijn leven. En ik vind het leuk dat jullie mij eens op een andere manier zien. Dus zeker kijken naar onze show.'

Cruz groeide op in Paterson in New Jersey en was een 'all-state receiver' voor Paterson Catholic High School. Vervolgens won hij een staatskampioenschap met The Cougars. Nadat hij was afgestudeerd, ontving hij een studiebeurs bij de universiteit van Massachusetts waar hij veel onderscheidingen heeft gewonnen. Hij staat op de 13e plek van receivers die het meeste terrein wisten te winnen tijdens wedstrijden.

In 2010 was Victor zo succesvol dat hij op indrukwekkende wijze een basisplaats veroverde bij The Giants. Aan het einde van het seizoen in 2011 vestigde hij een record door het meeste terrein te winnen tijdens een wedstrijd. Hij werd benoemd tot All-Pro door de Associated Press. Cruz deelt met een andere speler het NFL record ‘99-yard touchdown catch’ en hij was een cruciale factor in de overwinning van The Giants op The Patriots in de Super Bowl XLVI.

Momenteel spendeert Cruz het grootste deel van zijn tijd aan goede doelen en is hij actief als filantroop. In 2014 startte hij de Victor Cruz Stichting waarmee hij kinderen wil motiveren om fysiek actief te zijn, zich focust op het klaarstomen van studenten en hun financiële kennis. In samenwerking met The Boys & Girls Club of America lanceerde hij in 2016 zijn stichting met de 'Science in Sports' campagne. Dit programma biedt studenten een gericht leerplan waar ze tegelijkertijd meer leren over de wetenschap achter American Football.

'Pop of the Morning' is iedere dinsdag tot en met zaterdag om 14.00 uur te zien op E!.