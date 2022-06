Verrassingen en opbouwende spanning in derde aflevering 'Ex on the Beach: Double Dutch'

Vanaf moment 1 bouwt de spanning op. De singels hebben namelijk gehoord van de EXtra power van Ex Randy: Randy moet iemand kiezen die niet mee mag feesten en in de buiten hut moet slapen. Meteen worden de plannen gesmeden.

Luca en Joao doen er alles aan om te voorkomen dat ze het feest missen en nemen Randy op intimiderende wijze even apart. Lars probeert ineens toenadering te zoeken tot Lynn om zo onder de EXtra power uit te komen. Dit tot groot ongenoegen van Nick. Maar Lars wordt alsnog niet gespaard. Voor hem staat er een barre nacht in een hutje alleen op de planning. Terwijl de rest van de groep lekker los kan gaan op hun feest avond.

En ook na het feest komt de afterparty in de villa behoorlijk op gang. Joao en Ayleen doen nog even een dansje onder de dekens. En ook Luca en Romee, en Stevie en Randy zijn nog volop in beweging. Lynn zocht Lars op in zijn hutje. Ze vond het toch een beetje zielig voor hem en kroop lekker tegen hem aan. Het bleef echter bij een kusje.

De volgende dag tijdens het ontbijt is er vervelend nieuws voor de singles: Joyce heeft corona en zit in quarantaine. Na een paar verdrietige gezichten besluiten de singels dat dat de pret niet mag drukken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, de Tablet of Terror komt in actie om roet in het eten te gooien. Stevie krijgt een EXtra power: of zij stuurt haar EX Randy terug de zee in, of ze kiest 3 andere mannen om weg te sturen. Na wat wikken en wegen besluit Stevie toch voor zichzelf en voor Randy te kiezen: Luca, Tcheutche en Lars worden terug de zee in gestuurd. Tot groot ongeloof van de rest van de groep.

's Avonds is het ondanks de vervelende gebeurtenissen overdag, natuurlijk tijd voor feest. De singles maken zich klaar voor een 'masked party'. De sfeer is goed en de singles hebben het weer helemaal naar hun zin. Voor de derde keer die dag, laat de Tablet of Terror van zich horen.Er verschijnt een bloedmooie EXtra toevoeging aan de villa, ze heet Taier en ze draagt.. de kroon van Jennifer. Enter de nieuwe queen. Bij de mannen valt ze goed in de smaak, Joao is de gelukkige die met haar in de suite mag. De entree van Taier wekt bij Lynn wat jaloerse gevoelens op. Nick gaf aan haar een knappe dame te vinden en dat schoot bij Lynn in het verkeerde keelgat.

's Ochtends hangt er tussen Lynn en Nick nog steeds een flinke spanning, en daar doet de Tablet of Terror nog een schepje bovenop. Lynn, Ayleen en Romee worden op het strand verwacht. Deze keer is Romee de pineut, haar EX Ivory komt het water uit. Ivory heeft haar bedrogen maar zou, zoals hij het zo mooi verwoord, Romee graag nog een keer willen bewerken. Lukt het Romee om bij deze EX uit de buurt te blijven, of valt zij voor de charmes van haar Ex en zijn charmante arrogante praatjes?

Taier (22)

'Ik ben het type dat van de nageltjes houdt en mooie haren, mooie lipjes en mooie kleding enzo, maar je kan met mij ook de andere kant op gaan en gewoon lekker op een schietbaan gaan staan.'

De beeldschone 22-jarige Taier is van alle markten thuis, ze is sexy en stoer. Ze is op 'Ex on the Beach' voor zichzelf, 'om te kijken of er iets voor haar tussenzit'. Deze onafhankelijke dame doet altijd lekker haar eigen ding en is van plan dat op 'Ex on the Beach' voort te zetten. Gaat deze stoere dame voor drama zorgen, of houdt ze zich rustig?

Ivory (26)

'Als DJ zijnde heb ik natuurlijk een voordeel, ik kan altijd een vrouw mee naar huis nemen, ik heb altijd wel een vrouwtje in mn bed liggen.'

Ivory weet een ding heel zeker: hij houdt van vrouwen. Zelfs zoveel dat hij af een toe wel eens een missstapje maakt. Zo ook bij zijn Ex Romee. Maar dat houdt Ivory niet tegen, naast het DJ en barman zijn wil heeft hij de ambitie om nog een ding worden: de vibrator van de groep. Gaat dat Ivory lukken, of bezorgt hij de dames alleen maar koude rillingen?

