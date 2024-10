Veldslagen, koninklijke mysteries en buitenaardse theorieën in november bij The HISTORY Channel

November start met 'Clash of Ancient Warriors' waar grote veldslagen uit de oudheid worden onderzocht en de strategieŽn en impact op de geschiedenis wordt geanalyseerd met behulp van archeologie en historische gegevens.

De serie is vanaf 6 november elke woensdag te zien om 21.25 uur. Gevolgd door 'Royal Kill List' met het verhaal van koning Charles II, de jacht op de moordenaars van zijn vader en hoe deze periode de Britse geschiedenis voorgoed veranderde. 'Royal Kill List' wordt verteld door drie bekende Britse acteurs - Sheila Atim, Jared Harris en Joseph Fiennes en is vanaf 14 november elke donderdag te zien om 20.30 uur.

Ook zie je in november nieuwe afleveringen van 'Ancient Aliens', waar Giorgio Tsoukalos je opnieuw meeneemt in de theorie dat buitenaardse wezens de aarde al miljoenen jaren bezoeken. 'Ancient Aliens' is vanaf 18 november elke maandag te zien om 20.30 uur.

CLASH OF ANCIENT WARRIORS

Vanaf 6 november elke woensdag om 21.25 uur

In 'Clash of Ancient Warriors' worden enkele van de meest cruciale momenten uit de geschiedenis verkend: grote veldslagen. We volgen militaire genieën uit de oudheid, waarbij gebruik gemaakt wordt van de meest recente archeologische ontdekkingen, wetenschappelijke expertise, historische gegevens en epos.

Elke aflevering is gewijd aan een veldslag waarin twee wereldbeelden met elkaar botsen. De veldslag wordt stap voor stap gevolgd, waarbij de context, de belangen en de gevolgen voor de geschiedenis worden belicht.

ROYAL KILL LIST

Vanaf 14 november elke donderdag om 20.30 uur

'Royal Kill List' is een nieuwe serie, exclusief te zien op The HISTORY Channel, over een cruciale en bloedlustige periode uit de Engelse geschiedenis. Een verhaal vol spionage, wraak, macht en loyaliteit dat het landschap van de Britse politiek en samenleving voor altijd veranderde.

Deze driedelige docudrama volgt de zoektocht van koning Charles II naar de moordenaars van zijn vader - de Regiciden, zoals ze bekend stonden – en laat zien hoe deze vaak over het hoofd geziene historische periode het huidige Verenigd Koningrijk heeft vormgegeven.

Deze epische serie over de levenslange obsessie van koning Charles II om degenen die verantwoordelijk zijn voor de dood van zijn vader (1649) en zijn eigen ballingschap op te sporen en te doden, is gefilmd in Hongarije en het Verenigd Koninkrijk en wordt verteld door drie Britse acteurs - Sheila Atim voor de Royalists, Jared Harris voor de Regiciden, en Joseph Fiennes voor koning Charles II - aan de hand van gedramatiseerde reconstructies.

ANCIENT ALIENS

Vanaf 18 november elke maandag om 20.30 uur

Gastheer Giorgio Tsoukalos presenteert in 'Ancient Aliens' de controversiële theorie dat buitenaardse wezens de aarde al miljoenen jaren bezoeken.

Van het tijdperk van dinosaurussen tot het Egypte van de oudheid, van vroegtijdige grottekeningen tot aanhoudende massale waarnemingen in de VS, iedere aflevering van deze hitserie van The HISTORY Channel geeft historische diepgang aan de vragen, speculaties, provocerende controverses, verklaringen uit eerste hand en gegronde theorieën rondom dit eeuwenoude debat. Hebben intelligente wezens uit het heelal duizenden jaren geleden de aarde bezocht?

Ook (binnenkort) te zien:

BEYOND SKINWALKER RANCH - elke dinsdag om 21.25 uur

THE MAFIA AND BRITAIN - elke donderdag om 20.30 uur

AMERICAN GODFATHERS: THE FIVE FAMILIES - elke donderdag om 21.25 uur

GREAT ESCAPES WITH MORGAN FREEMAN - vanaf 14 oktober elke maandag om 21.25 uur