Vanaf vrijdag kan je kijken naar de nieuwe comedyreeks 'Shrinking' op Apple TV+

Vrijdag start op Apple TV+ 'Shrinking', de nieuwe 10-delige komedie met Jason Segel in de hoofdrol en geschreven door Emmy Award-winnaar Bill Lawrence, Emmy Award-winnaar 'Ted Lasso' ster, schrijver en co-executive producer Brett Goldstein en Segel.

'Shrinking', met Harrison Ford in een van zijn eerste grote televisierollen, gaat wereldwijd in première met de eerste twee afleveringen op vrijdag 27 januari op Apple TV+, gevolgd door wekelijks een nieuwe aflevering, elke vrijdag.

'Shrinking' volgt een rouwende therapeut (gespeeld door Segel) die de regels begint te breken en zijn cliënten precies vertelt wat hij denkt. Zijn opleiding en ethiek negerend, ontdekt hij dat hij grote, tumultueuze veranderingen aanbrengt in de levens van mensen ... inclusief zijn eigen leven.

Naast Segel en Ford spelen in 'Shrinking' Christa Miller, Jessica Williams, Michael Urie, Luke Tennie en Lukita Maxwell.

De nieuwe serie wordt geproduceerd door Warner Bros. Television. 'Shrinking' is de tweede samenwerking tussen Apple TV+ en Segel, na zijn hoofdrol in de Apple Original Film 'The Sky is Everywhere'. De serie is ook de derde samenwerking tussen Apple, Lawrence en Warner Bros. Television, naast het wereldwijde fenomeen 'Ted Lasso' en de aankomende dramaserie 'Bad Monkey'. Goldstein speelt momenteel de hoofdrol en is schrijver en co-executive producer van 'Ted Lasso', dat onlangs voor het tweede jaar op rij de Primetime Emmy Award voor beste komedieserie heeft gewonnen, evenals een back-to-back overwinning in Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series voor Goldstein.