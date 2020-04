Vanaf vrijdag beschikbaar op Prime Video: 'Doom Patrol'

En van DC's meest geliefde groep superhelden, die allemaal hun krachten hebben ontvangen door tragische omstandigheden, is opnieuw te zien.

Hoofdpersonages zijn Robotman (Cliff Steele), Negative Man (Larry Trainor), Elasti-Woman (Rita Farr) en Crazy Jane, die begeleid worden door de moderne en gekke wetenschapper The Chief (Niles Caulder). De groep wordt opgeroepen tot actie door superheld Cyborg voor een missie die ze moeilijk kunnen weigeren.

'Doom Patrol' is ontwikkeld door Jeremy Carver voor DC Universe en gebaseerd op het DC Comics superhelden team. De sterren in de serie zijn Diane Guerrero, April Bowlby, Alan Tudyk, Matt Bomer, Brendan Fraser, Timothy Dalton and Joivan Wade.