Vanaf déze datum is de nieuwe TLC-serie van Roy Donders te zien

De exacte uitzenddatum van de aankomende TLC-realityserie met Roy Donders is bekend! 'Roy Donders Altijd Wat Bijzonders', zoals de serie gaat heten, is vanaf woensdag 10 mei om 20.30 uur te zien bij TLC en vanaf die datum wekelijks vooruit te bekijken op discovery+.

Afgelopen vrijdag was het dan eindelijk zo ver! Het 'kleine wondertje' van Roy en Michelle, baby Romi, is via een keizersnede ter wereld gekomen. In de TLC-serie zien we onder andere hoe het stel erachter komt dat ze in verwachting zijn van hun eerste kindje samen. Ook is de weg naar én de geboorte zelf te zien in 'Roy Donders Altijd Wat Bijzonders'.

Hoe het Roy als kersverse vader vergaat en hoe hij, moeder Michelle en baby Romi hun draai vinden in hun nieuwe gezinsleven zie je vanaf woensdag 10 mei om 20.30 uur bij TLC en op discovery+.