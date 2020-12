'Undercover' populairste Netflix-reeks in Nederland

Foto: Eén - © VRT/De Mensen 2020

De Belgisch-Nederlandse coproductie 'Undercover' met onder anderen Tom Waes, Anna Drijver en Frank Lammers is in Nederland de best bekeken serie van 2020 op Netflix. Dat heeft het bedrijf zelf bekendgemaakt.

De spannende fictiereeks 'Undercover' stond in 2020 het langst in de top 10 van de meest bekeken titels. Hoeveel kijkers precies afstemden op 'Undercover' is niet bekend. Netflix heeft de traditie om niet over kijkcijfers te communiceren. Het meet de populairiteit van haar programma's door het aantal accounts op te tellen dat ten minste twee minuten naar een bepaald programma kijkt.

'Undercover' wordt in Vlaanderen uitgezonden op Eén. In Nederland zijn beide seizoenen beschikbaar op Netflix. De streamingdienst is ook co-producent van de serie. De opnames voor het derde seizoen van 'Undercover' zijn intussen gestart.