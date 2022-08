Ultieme datingshow 'Joe Millionaire: For Richer Or Poore' op TLC

Foto: TLC - © Discovery Benelux 2022

Wat is belangrijker: geld of liefde? Dat wordt getest in de ultieme datingshow 'Joe Millionaire: For Richer Or Poorer' waar twintig vrouwen dingen naar een date met een van de twee mannen in het spel.