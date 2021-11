''Twas The Fight Before Christmas' vrijdag in première op Apple TV+

''Twas the Fight Before Christmas" volgt het verhaal van een buurt in Noord-Idaho die op zijn kop werd gezet door de obsessie van een man om iedereen kerstsfeer te brengen, via het grootste gemeenschapskerstevenement dat Amerika ooit heeft gezien.

Het plan van de kerstminnende advocaat Jeremy Morris mislukt wanneer de vereniging van huiseigenaren hem laat weten dat het evenement in strijd is met de regels van de buurt. Een controversieel gevecht over de festiviteiten barst los en de dingen lopen 'als sneeuwballen' uit de hand.

Naarmate de situatie escaleert, stelt de film de vraag: wie wint er als verschillende rechten en belangen botsen? Regisseur Becky Read brengt de gepolariseerde perspectieven samen in dit eigenzinnige kerstverhaal over vrijheden, met als kern een boodschap over verschillen en tolerantie.

''Twas The Fight Before Christmas', vanaf 26 november in premiière op Apple TV+.