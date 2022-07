'Tudum' keert in september terug op Netflix

'Tudum', het wereldwijde virtuele evenement dat vorig jaar door meer dan 25 miljoen Netflix-fans in 184 landen over de hele wereld werd bekeken, keert terug.

Op zaterdag 24 september opent Netflix opnieuw het virtuele podium om fans een spannende dag boordevol exclusieve voorproefjes te bieden.

Wat is 'Tudum'?

Kijk live mee voor 24 uur vol met exclusief nieuws, nooit eerder vertoonde beelden, trailers en first looks, maar ook voor interviews met de grootste sterren en makers van Netflix. Het gratis virtuele evenement is een ode aan Netflix-fans en biedt primeurs van meer dan 100 geliefde series, films en specials van over de hele wereld.

Wanneer?

Op zaterdag 24 september is 'Tudum' in vier continenten live te volgen en worden fans meegenomen op een meeslepende reis rond de wereld:

Om 4.00 uur CET wordt Tudum afgetrapt met een wervelende show uit Korea.

Om 7.30 uur CET krijgen fans een sneak preview van nieuwe content uit India.

Om 19.00 uur CET worden films en series uit de Verenigde Staten en Europa uitgelicht en geeft een extra show fans een voorproefje van nieuwe content uit Latijns-Amerika.

Op 25 september om 6.00 uur CET wordt 'Tudum' afgesloten met een uniek inkijkje in entertainment uit Japan.

'Tudum' is te streamen via de YouTube-kanalen van Netflix in een aantal verschillende talen. Bezoek de officiële fansite van Netflix voor het laatste nieuws en meer informatie. De officiële line-up van titels, sterren en makers wordt begin september bekendgemaakt.