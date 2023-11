Trailer gabberfilm 'Hardcore Never Dies' knalt met 190 bpm van het scherm

Prime Video, New Ams Film Company en The Searchers kondigen de trailer aan van 'Hardcore Never Dies', die strak staat van de karakteristieke gabbers en pompende hardcore beats.

Filmmaker Jim Taihuttu neemt het publiek mee terug naar de jaren ‘90, gekenmerkt door Australian trainingspakken, kale koppen en hakken op Air Max sneakers. De film volgt twee broers (Joes Brauers en Jim Deddes) wiens leven een onverwachte wending neemt wanneer zij risico’s nemen die ongekende gevolgen hebben.

'Hardcore Never Dies' speelt zich af in de jaren ’90 in het midden van de opkomst van de gabber-muziekscene, die op dat moment de grootste subcultuur van Nederland is. Voor filmmaker Jim Taihuttu vormt de gabbercultuur, met haar nachtenlange raves en XTC-gebruik het perfecte decor voor het rauwe verhaal van Hardcore Never Dies.

In de film droomt de zeventienjarige Michael (Joes Brauers) van een toekomst als pianist, maar zijn ouders willen daar niets van weten. Als hij zich aanmeldt voor het conservatorium, mag hij met hakken over de sloot naar de tweede ronde. Tijdens zijn zoektocht naar inspiratie duikt Michaels vervreemde broer Danny (Jim Deddes) onverwachts op en introduceert hem in de Rotterdamse gabberscene. Michael wordt een wereld ingezogen van snoeiharde beats, broederschap en drugs - maar wanneer de pillenhandel van Danny internationale proporties aanneemt, moeten de broers vechten voor hun leven.

'Hardcore Never Dies' is de nieuwe film van Gouden-Kalfwinnaar Jim Taihuttu ('De Oost', 'Wolf', 'Rabat'), met in de hoofdrollen Joes Brauers ('All Stars en Zonen') en Jim Deddes ('Mocro Maffia', 'Undercover', 'Joardy Season'). 'Hardcore Never Dies' is het speelfilmdebuut van zowel Rosa Still als Jordy Dijkshoorn, beter bekend als de frontman van De Likt. Huub Smit ('New Kids', 'De Oost') en Joenoes Polnaija ('De Oost') spelen belangrijke bijrollen.

JIM TAIHUTTU (scenario & regie) debuteerde in 2011 met het gelauwerde 'Rabat', twee jaar later gevolgd door het bikkelharde misdaaddrama 'Wolf', dat bekroond werd met drie Gouden Kalveren. Vervolgens schreef en regisseerde hij 'De Oost', de eerste speelfilm over de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. Daarnaast maakt hij sinds 2010 deel uit van de internationaal succesvolle dj-act Yellow Claw en is hij een van de mede-oprichters van New Ams Film Company.

'Hardcore Never Dies' is vanaf 8 december te zien op Prime Video.