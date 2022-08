TLC zondag in teken van Pride

TLC is al het gehele jaar door kleurrijk en inclusief, maar vindt het toch belangrijk om extra aandacht te besteden aan dit onderwerp. Op zondagavond 31 juli staat TLC in het teken van Pride met vanaf 18.00 uur verschillende specials.

'90 Day Journey: Stephanie & Erika' | om 18.00 uur

De 29-jarige YouTuber Stephanie en de Australische fotograaf Erika daten al vier maanden online en zijn nu van plan elkaar in Australië te ontmoeten. Er is echter één probleem: geen van hun families weet dat ze biseksueel zijn. Voordat Stephanie vertrekt om Erika te ontmoeten, overweegt ze om uit de kast te komen over haar biseksualiteit, maar ze weet nog niet of ze dat durft, omdat ze bang is voor het oordeel van haar moeder. Haar familie maakt zich sowieso al zorgen dat ze zo ver moet reizen omdat ze een ernstige ziekte heeft die haar gezondheid in gevaar kan brengen, maar Stephanie is bereid haar leven op het spel te zetten om Erika te ontmoeten. Ook de vrienden van Stephanie twijfelen of het slim is om helemaal naar Australië te gaan voor iemand die ze amper kent, maar Stephanie is van mening dat je zonder risico’s ook geen kans op succes hebt. Hoe zal het zijn als ze daadwerkelijk in Australië aankomt en Erika voor het eerst ontmoet?

'Kenny & Armando: Love is Love' | om 19.00 uur

Kenny & Armando, bekend van '90 Day Fiancé', ontmoetten elkaar bij een online steungroep voor vaders. Het klikte zo goed, dat de Amerikaanse Kenny besloot zijn gezin achter te laten en naar Mexico te reizen om bij Armando te zijn en met hem te trouwen. Maar het zijn van een homokoppel in Mexico is een grotere uitdaging dan Kenny zich in eerste instantie realiseerde. Kenny en Armando: Love is Love vertelt hun liefdesverhaal tot nu toe.

'Drag Me Down The Aisle' | om 21.00 uur

Weten hoe je een bruiloft echt tot een verrassend feest kunt maken? Kijk dan naar de special 'Drag Me Down The Aisle'. Daarin geven vier vermaarde drag queens advies aan een aanstaande bruid. Zij droomt van een onvergetelijke bruiloft, maar kampt met twijfels over haar eigen lichaam en is niet gewend om zich al te uitbundig te kleden. Tijd om de hulp in te roepen van vier queens die exact het tegenovergestelde zijn. De drag queens weten als geen ander hoe je een spetterend feestje moet bouwen. Bebe is al 10 jaar professioneel weddingplanner, Jujubee is stijlexpert, Alexis geeft advies over body-image en zelfvertrouwen en Thorgy weet als muzikant precies welke muziek voor de juiste sfeer zorgt. Dat wordt knallen – zeker omdat de queens ook nog een verrassing in petto hebben op de dag zelf.

'Too Fat To Transition' | om 22.30 uur

'Too Fat To Transition' volgt de moeilijke weg die Kayla en Shane volgen om een geslachtsaanpassende operatie te krijgen. Kayla was geboren als een jongen, maar identificeert zich als een vrouw en leeft ook al vijftien jaar op die manier. Shane identificeert zich als een man en begon zijn transitie negen jaar geleden. Beiden willen graag de laatste stap zetten met een geslachtsaanpassende operatie, maar hebben een belangrijke sta-in-de-weg: hun overgewicht. Om in aanmerking te komen voor de operatie, moeten ze beiden eerst flink afvallen. Met de wetenschap dat ze wel 25 kilo moeten kwijtraken, gaan beiden hard aan de slag met bewegen en gezonde voeding. Maar ze komen erachter dat dit niet makkelijk is.

'My Pregnant Husband' | om 22.30 uur

Myles en Precious zijn een transgender koppel en in verwachting van hun eerste kind. Dat betekent dat Myles als echtgenoot de baby draagt. Het leidt soms tot vervelende momenten, omdat zijn dikke buik zijn trans-identiteit verraadt. Zo werd hij al eens staande gehouden bij een winkel, omdat ze dachten had hij gestolen kleren op zijn buik had verstopt. Grotere zorgen zijn er om de zwangerschap die niet helemaal zonder problemen verloopt en waarbij het wellicht tot een spannende premature bevalling zal leiden. Ook Ari is een transgender man die in verwachting is. Hij is getrouwd met Caitlin die zelf ook best een kind zou willen, maar meer moeite had, gezien haar hogere leeftijd. Ze zijn blij dat Ari nu zwanger is en kunnen niet wachten om hun aanstaande kind in hun armen te sluiten. Dat is al bijna, want Ari is acht maanden zwanger. Tijd om ook hun nieuwe buren te vertellen over hun situatie. Zij weten immers nog niet dat Ari zwanger is noch dat hij transgender is. Ari is nerveus om het gesprek aan te gaan. Voor Precious en Caitlin is het een bijzondere gewaarwording om moeder te worden zonder zelf het kind te hebben gedragen. Hoe kijken ze daar tegenaan en hoe is het voor hen om een zwangere echtgenoot te hebben?