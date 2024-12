TLC volgt gespecialiseed team artsen in 'The Face Doctors'

Het gezicht is misschien wel de meest vervelende plek om een aandoening aan te hebben. Omdat iedereen het altijd ziet en je het amper kunt bedekken.

Vandaar dat een gespecialiseerd team van chirurgen in 'The Face Doctors' er alles aan doet om de gezichten te herstellen van patiënten die kampen met genetische aandoeningen of gezichtsveranderingen als gevolg van een ziekte. Zoals patiënt Peter die een complexe operatie ondergaat in een laatste poging om zijn neus te laten reconstrueren, nadat hij deze aan kanker verloor.

Of Lilie-Mai die een gezwel aan de bovenkant van haar hoofd laat verwijderen. Het gezwel heeft een negatieve impact op haar zelfvertrouwen en ze is dan ook erg dankbaar dat ze eindelijk wordt geholpen. De chirurgen werken ook hard om de kaak van de 23-jarige Jack opnieuw te bevestigen na een crash met een e-scooter, maar zijn bang dat ze zijn tanden niet kunnen redden.

Ook helpen ze een meisje dat zonder oren geboren is, maar dat er graag op school wil uitzien als alle andere kinderen. Wat dat betreft helpen de chirurgen niet alleen met het herstellen van het gezicht, maar ook met het verbeteren van iemands leven.

'The Face Doctors', vanaf maandag 2 december om 21.30 uur op TLC.