Thriller serie 'Red Eye' vanaf vrijdag te zien op HBO Max

Het eerste seizoen van de spannende Britse thriller serie 'Red Eye' is vanaf donderdag te zien op HBO Max en alle zes afleveringen zijn direct te bingen.

De Londense politieagent DC Hana Li begeleidt dr. Matthew Nolan terug naar Peking, waar hij wordt beschuldigd van een misdrijf. Aan boord van vlucht 357 raakt ze echter verwikkeld in een escalerende samenzwering en een groeiend aantal moorden.

Cast: Richard Armitage (Dr. Matthew Nolan), Jing Lusi (DC Hana Li), Lesley Sharp (Madeleine Delaney)

Credits: Creator: Peter A. Dowling (Black and Blue, Fightplan), Executive Producers: Lachlan Mackinnon (Industry, A Discovery of Withces) & Julie Gardner (I Hate Suzie, Doctor Who).

Het volledige eerste seizoen van 'Red Eye' is vanaf donderdag 5 september te bingen op HBO Max.