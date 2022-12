'Three Thousand Years of Longing' nieuw op Prime Video

Wanneer een Britse geleerde (Tilda Swinton) in Istanbul met een antiek, magisch flesje een djinn (Idris Elba) oproept, mag ze drie wensen doen in ruil voor zijn vrijheid.

Door jarenlange apathie en isolement twijfelt ze over haar wensen, tot de djinn met zijn verhalen een diep verlangen opwekt, de wens om bemind te worden.

'Three Thousand Years of Longing’ is een episch fantasieverhaal van George Miller (‘Mad Max’) dat alle grenzen van tijd en ruimte overschrijdt. Oscarwinnares Tilda Swinton (’The French Dispatch’, ‘Memoria’) en Idris Elba (‘The Avengers’, ‘Luther’) vervullen de hoofdrollen in dit hedendaagse romantische sprookje.

'Three Thousand Years of Longing' is vanaf zondag te zien op Prime Video.