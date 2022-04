'The World's Biggest Drug Lord: Tse Chi Lop' zondag op Discovery

Vergeet El Chapo en Pablo Escobar, de grootste drugsbaas ter wereld ever is Tse Chi Lop. Tse Chi wie? Dat dacht de FBI ook toen ze de naam in de jaren negentig voor het eerst hoorde.

Nooit hadden ze hem gezien, geen foto was bekend, laat staan zijn ware identiteit. Toch bleek deze mysterieuze drugsbaas verantwoordelijk voor de handel in miljarden dollars aan drugs – meer dan wie dan ook ooit had omgezet.

De Amerikanen hadden het gevoel op een geest te jagen en nooit het idee hem ooit te kunnen vinden. Tot hij vorig jaar toch opgepakt werd op Schiphol bij een overstap naar Canada. In de documentaire The World's Biggest Drug Lord: Tse Chi Lop onthullen onderzoekers van de FBI, DEA en de Australische federale politie hoe Tse meer dan tien jaar onder de radar bleef en stilletjes een einde maakte aan de rivaliteit tussen 's werelds beste misdaadsyndicaten.

Harvard-professor Laura Huang onthult Tse’s zakelijke inzichten en brengt diens opkomst in kaart. Van het plegen van kleine misdaden in de straten van Guangzhou tot het toepassen van de nieuwste ondernemersstrategieën en uiteindelijk het veroveren van de wereldwijde drugshandel. Tse was meer CEO dan drugsbaron en profiteerde dankbaar van de verschuiving in de smaak van de consument van heroïne naar meth. Tot 'Asia's Most Wanted Man' uiteindelijk in 2021 tegen de lamp liep.

'The World's Biggest Drug Lord: Tse Chi Lop', zondag 24 april om 22.30 uur op Discovery.