'The Walking Dead': A Certain Doom maandag te zien op FOX - VIDEO

Foto: FOX - © The Walt Disney Company Benelux 2020

Maandag 5 oktober om 22.00 uur brengt FOX de langverwachte aflevering 'A Certain Doom' van het 10de seizoen van 'The Walking Dead' uit.

De aflevering waar 'The Walking Dead' fans reikhalzend naar uit hebben gekeken wordt dit jaar getoond op het 10 jarig jubileum van 'The Walking Dead'. De groeperingen nemen het op tegen Beta en de Whisperers in het laatste gevecht in de Whisperer War.

Nadat Eugene, Ezekiel en Yumiko oog in oog komen te staan met Eugene's radiocontact in West Virginia, stuiten zij op een schokkende situatie die de levens van de overlevenden voor altijd zal veranderen.

Bekijk hieronder de sneakpeek en beelden van aflevering 1016: 'A Certain Doom':