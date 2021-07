'The Tomorrow War' met Chris Pratt vanaf vrijdag te zien op Amazon Prime Video

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2021

In 'The Tomorrow War' is de wereld verbijsterd wanneer een groep tijdreizigers uit het jaar 2051 arriveert om een dringende boodschap af te leveren: Dertig jaar in de toekomst verliest de mensheid een wereldwijde oorlog tegen een dodelijke buitenaardse soort.