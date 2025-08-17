'The Repair Shop' is terug op Discovery

Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
zondag 17 augustus 2025
Foto: © Discovery 2023

In het nieuwe seizoen van 'The Repair Shop' komen weer enkele bijzondere items voorbij die het team van toegewijde ambachtslieden probeert op te knappen. Zoals het verweerde schilderij dat een hindoestaanse man binnenbrengt en dat zo'n honderd jaar geleden door zijn opa is gemaakt.

Het is een zogeheten ‘lenticulair’, waardoor er drie schilderijen in te zien zijn, afhankelijk van de kijkhoek. Kan conservator Lucia Scalisi dit prachtige kunstwerk weer in zijn oude glorie terugbrengen? Bijzonder is ook de opdracht die goudsmid Richard Talman krijgt van een meisje dat het klepje is kwijtgeraakt van het medaillon dat ze van haar opa en oma had gekregen bij haar geboorte.


Richard maakt een nieuw klepje met de hand en laat het vervolgens door Sam Marsden fraai graveren. Richard Biggs mag vervolgens een honderd jaar oude verrekijker herstellen die een vrouw als kind ooit van haar vader kreeg om naar de vogels te kijken. De ambachtslieden stoppen zo weer al hun liefde en kundige expertise in deze precisiewerkjes – zodat de emotionele items weer decennia meegaan.

'The Repair Shop', vanaf maandag 18 augustus elke werkdag om 19.30 uur op Discovery.


Persbericht Discovery
https://discoverychannel.be/
NU en STRAKS op tv

  • 20:20
    FC De Kampioenen 3: Forever
    06:00
    Zig & Sharko
  • 17:45
    Pukkelpop live
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: sta op met Radio 2
  • 20:15
    VRT NWS journaal met VGT
    04:55
    Geen uitzending
  • 19:55
    Lili en Marleen
    05:30
    Geen uitzending
  • 19:25
    Axel Gaat Binnen
    02:30
    Geen uitzending
  • 19:50
    24
    02:10
    Geen uitzending
  • 19:40
    Top 20 Funniest
    07:00
    Willy
  • 19:45
    Phrogging: Hider in My House
    02:20
    The X-Files
  • 19:55
    Vinger aan de Poot
    06:00
    Joe
  • 19:15
    Celebrity MasterChef Vlaanderen
    04:50
    Geen uitzending
  • 19:30
    Criminal Minds
    02:20
    Geen uitzending
  • 20:05
    The Simpsons
    02:20
    Geen uitzending
  • 19:45
    Komen eten
    02:50
    The Sex Clinic
  • 19:35
    Murdered at First Sight
    05:00
    Geen uitzending
  • 20:01
    Trends Talk
    05:45
    Herhalingslus
  • 20:13
    Tooldokter
    05:55
    Sixties To Six
  • 20:10
    De Zomerkeuken
    02:25
    Sarah's Sweet Table
  • 20:00
    Miss Fisher's Murder Mysteries
  • 20:00
    Below Deck Mediterranean
    02:40
    First Dates Australia
  • 20:00
    NOS Journaal 20.00 uur
    01:50
    NOS Journaal
  • 20:20
    VPRO Zomergasten
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 19:50
    Meer dan verwacht
    02:20
    Een huis vol