'The Repair Shop' is terug op Discovery

In het nieuwe seizoen van 'The Repair Shop' komen weer enkele bijzondere items voorbij die het team van toegewijde ambachtslieden probeert op te knappen. Zoals het verweerde schilderij dat een hindoestaanse man binnenbrengt en dat zo'n honderd jaar geleden door zijn opa is gemaakt.

Het is een zogeheten ‘lenticulair’, waardoor er drie schilderijen in te zien zijn, afhankelijk van de kijkhoek. Kan conservator Lucia Scalisi dit prachtige kunstwerk weer in zijn oude glorie terugbrengen? Bijzonder is ook de opdracht die goudsmid Richard Talman krijgt van een meisje dat het klepje is kwijtgeraakt van het medaillon dat ze van haar opa en oma had gekregen bij haar geboorte.

Richard maakt een nieuw klepje met de hand en laat het vervolgens door Sam Marsden fraai graveren. Richard Biggs mag vervolgens een honderd jaar oude verrekijker herstellen die een vrouw als kind ooit van haar vader kreeg om naar de vogels te kijken. De ambachtslieden stoppen zo weer al hun liefde en kundige expertise in deze precisiewerkjes – zodat de emotionele items weer decennia meegaan.

'The Repair Shop', vanaf maandag 18 augustus elke werkdag om 19.30 uur op Discovery.