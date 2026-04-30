Vrijdag in 'Meldpunt Actueel': vastlopen door digitalisering van de zorg

Een groot deel van de zorgwebsites voldoet niet aan de Europese Toegankelijkheidswet. Miljoenen Nederlanders ondervinden hierdoor problemen en hebben geen toegang tot zorg die ze nodig hebben.

Zouden gebruikers van zorgwebsites en -apps niet altijd recht moeten hebben op contact met een mens?

Mensen met een beperking of laaggeletterdheid hebben last van de digitalisering van de zorg en voelen zich buitengesloten. Henk de Blij (75) en Lenie Stift (78) zijn broer en zus met een erfelijke visuele beperking. In 'Meldpunt Actueel' vertellen zij over de moeilijkheden die zij ondervinden bij het krijgen van zorg. Afspraken maken gaat via een app die voor hen lastig te bedienen is. Ook krijgen zij door digitalisering lastiger toegang tot onderzoekuitslagen of hun medische dossier. Dit probleem zou vorig jaar verholpen zijn dankzij nieuwe Europese wetgeving. Die verplicht dat websites goed leesbaar en makkelijk bedienbaar moeten zijn. Nu blijkt dat veel zorgwebsites niet aan deze nieuwe wetgeving hoeven te voldoen.

Tweede Kamerlid Barbara Kathmann (PRO) wil verder gaan dan het verbeteren van zorgwebsites en -apps. Zij zegt in 'Meldpunt Actueel' een voorstel te gaan doen om het recht op persoonlijk contact te verankeren in de wet. 'Mensen kunnen die doktersafspraak niet maken of de juiste informatie niet vinden. Dus dat betekent dat heel veel mensen niet de zorg krijgen die ze keihard nodig hebben', vertelt Kathmann. 'Ik wil er heel graag iets aan doen, want zo kan het gewoon niet langer. Je moet erop kunnen vertrouwen dat als je zorgvragen hebt, je dat met een persoon kan regelen. We hebben de digitale wereld te ingewikkeld gemaakt.'

In de studio praat Elles de Bruin over digitale toegankelijkheid met oprichter en directeur van Helpdesk Digitale Zorg Merlijne Sonneveld en klinisch geriater en onderzoeker Petra Spies.

'Meldpunt Actueel', vrijdag 1 mei om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.