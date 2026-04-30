Vrijdag in 'Meldpunt Actueel': vastlopen door digitalisering van de zorg
Een groot deel van de zorgwebsites voldoet niet aan de Europese Toegankelijkheidswet. Miljoenen Nederlanders ondervinden hierdoor problemen en hebben geen toegang tot zorg die ze nodig hebben.
Zouden gebruikers van zorgwebsites en -apps niet altijd recht moeten hebben op contact met een mens?
Mensen met een beperking of laaggeletterdheid hebben last van de digitalisering van de zorg en voelen zich buitengesloten. Henk de Blij (75) en Lenie Stift (78) zijn broer en zus met een erfelijke visuele beperking. In 'Meldpunt Actueel' vertellen zij over de moeilijkheden die zij ondervinden bij het krijgen van zorg. Afspraken maken gaat via een app die voor hen lastig te bedienen is. Ook krijgen zij door digitalisering lastiger toegang tot onderzoekuitslagen of hun medische dossier. Dit probleem zou vorig jaar verholpen zijn dankzij nieuwe Europese wetgeving. Die verplicht dat websites goed leesbaar en makkelijk bedienbaar moeten zijn. Nu blijkt dat veel zorgwebsites niet aan deze nieuwe wetgeving hoeven te voldoen.
Tweede Kamerlid Barbara Kathmann (PRO) wil verder gaan dan het verbeteren van zorgwebsites en -apps. Zij zegt in 'Meldpunt Actueel' een voorstel te gaan doen om het recht op persoonlijk contact te verankeren in de wet. 'Mensen kunnen die doktersafspraak niet maken of de juiste informatie niet vinden. Dus dat betekent dat heel veel mensen niet de zorg krijgen die ze keihard nodig hebben', vertelt Kathmann. 'Ik wil er heel graag iets aan doen, want zo kan het gewoon niet langer. Je moet erop kunnen vertrouwen dat als je zorgvragen hebt, je dat met een persoon kan regelen. We hebben de digitale wereld te ingewikkeld gemaakt.'
In de studio praat Elles de Bruin over digitale toegankelijkheid met oprichter en directeur van Helpdesk Digitale Zorg Merlijne Sonneveld en klinisch geriater en onderzoeker Petra Spies.
'Meldpunt Actueel', vrijdag 1 mei om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.
https://www.maxmeldpunt.nl/
Meer artikels over Omroep MAX
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte sluiten de week af in nieuw tv-programma 'Jan-Willem Ruimt Op!'
- Wie scoort de meeste punten met de badkamer in 'Huis Gemaakt'?
- Kijkcijfers: dinsdag 28 april 2026
- Bloeit daar iets moois? Jongste duo moet 'puppy love' tonen op de dansvloer van 'So You Think You Can Dance'
- Nieuw seizoen van 'Temptation Island' onder vuur: koppel blijkt samen een kind te hebben
- Vrijdag in 'Meldpunt Actueel': vastlopen door digitalisering van de zorg
- NTR herhaalt vrijdag documentaire over Dick Matena
- Winkelmandstress en gerechten 'zoals vocht uit een putteke'
- Viktor Verhulst geraakt door verhaal van Silvie in 'Brieven Aan Samson'
- 'Wortelboer en Van Rossem' donderdag over de dood
- Qmusic-dj Domien Verschuuren krijgt eigen tulp in de Keukenhof vanwege 20-jarig radio-jubileum
- Q-Beach House blijft aan Belgische kust: Oostende verlengt succesformule tot 2032
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' zondag vanaf Slot Loevestein
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Radio 1-luisteraars maken opnieuw statement voor vrede: 'Imagine' van John Lennon op nummer 1 in 'Radio 1 Classics 1000'
Multimedia SPOTLIGHT
-
Bloeit er iets moois in 'So You Think You Can Dance'?
-
Andy Peelman confronteert jonge ondernemer in 'Ze Zeggen Dat'
-
Nieuw seizoen 'Alloo bij de Wegpolitie' bij VTM GO+
-
Cross Battles beloven vuurwerk in 'The Voice van Vlaanderen'
-
Dit is de afvaller na de vijfde aflevering van 'De Mol'
-
Nicky zoekt noodgedwongen grotere woning in 'Blind Gekocht'
-
Repetitie loopt mis in 'So You Think You Can Dance'
-
Dit is de releasedatum van 'Heartstopper Forever'
-
Kijk vrijdag eerste studioshow van 'So You Think You Can Dance'
-
Kijk nu de hilarische trailer van 'STRIKE!' op Streamz
-
Aster Nzeyimana over zijn mediatransfer in 'Achter de Schermen'
-
Cerina wijst Marthe en Matthias terecht in 'Huis Gemaakt'
-
Kijk nu de trailer van het nieuwe seizoen 'Temptation Island'
-
'Flashback' duikt in de wilde jaren van JIM
-
Dit is de afvaller na aflevering 4 van De Mol
-
'De Container Cup' is back baby!
-
Fehmy wordt opvallend stil in nieuwe woning
-
Kijk binnenkort het nieuwe seizoen van 'Amsterdam Centraal 24/7'
-
Het verjaardagsfeest van Kiki loopt volledig uit de hand
-
Ex-coaches grijpen de macht in 'The Voice'
-
Laura Tesoro zet haar twee kanonnen tegenover elkaar in 'The Voice'
-
Netflix deelt officiële trailer van nieuwe actiethriller 'Man on Fire'
-
'Welkom in de praktijk van dokter Lemmelijn'
-
'MasterChef'-jury krijgt het aan de stok met Ruben Van Gucht
-
Netflix dropt trailer van tweede seizoen 'Haantjes'
-
'True Crime Belgium' over de Bende van horen, zien en zwijgen
-
Marco Borsato negende gast in 'Sergio in Italië'
-
Deze 'Mol'-kandidaat moet na de derde aflevering naar huis
-
Eerste 'Blind Gekocht'-koppel zorgt meteen voor verwarring
-
Is deze 'kleine Bambi' de hiphoprevelatie van 'SYTYCD'?
Kijktip van de dag
In de aanloop naar haar huwelijk merkt Máxima dat het leven aan het hof zwaarder weegt dan ze had voorzien. Haar verlangen naar zelfstandigheid botst met de strenge koninklijke regels. Terwijl de gebeurtenissen van 11 september de wereld op zijn kop zetten, groeit haar band met de schoonfamilie. Op de dag van de indrukwekkende bruiloft voelt ze echter het gemis van haar eigen familie, een gemis dat haar een traan doet laten.
'Máxima', om 21.40 uur op VTM.