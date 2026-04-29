Viktor Verhulst geraakt door verhaal van Silvie in 'Brieven Aan Samson'
In de tweede aflevering van 'Brieven aan Samson' doorkruist Viktor Verhulst opnieuw het land op zoek naar de gezichten achter decennia oude brieven. De reis start in Mol, waar Viktor een foto van Hans Wouters probeert te bezorgen aan de rechtmatige eigenaar.
Een zoektocht die moeilijker verloopt dan gehoopt. Ook Kenny De Ketele, ex-wereldkampioen baanwielrennen, blijkt jaren geleden een mop naar zijn favoriete tv-duo te hebben gestuurd.
Viktor gaat in de Westhoek op bezoek bij Silvie Blomme. Als zesjarig meisje schreef haar mama een liefdesbrief voor haar naar Samson en Gert. Het bezoek van de Burgemeester aan haar school staat nog in haar geheugen gegrift, maar haar verhaal 30 jaar later raakt Viktor diep. In slechts drie jaar tijd verloor Silvie haar volledige gezin. Haar broer verongelukte in 2001, gevolgd door het overlijden van beide ouders in 2004. 'Plots ga je van een gezin van vier naar: ik ben hier nog helemaal alleen', vertelt Silvie openhartig.
Viktor keert vervolgens terug naar zijn eigen thuisstad voor een wel heel bijzondere brief uit 1992. De envelop bevat een brief in braille, waarvoor Viktor een hulplijn moet inschakelen om de boodschap te ontcijferen. De brief brengt hem naar Ellen Kil. Ze deelt haar ervaring over Samson en Gert ondanks haar visuele beperking. 'Mijn gedichtje was het allereerste ooit, dat was een hele eer', vertelt Ellen.
'Brieven Aan Samson', woensdag 22 april om 21.15 uur op Play.
