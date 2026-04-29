Europees topvoetbal niet langer bij VTM en Play Sports vanaf 2027: Champions League naar internationale streamingdienst
Nieuw seizoen van 'Temptation Island' onder vuur: koppel blijkt samen een kind te hebben
Kijkcijfers: 24, 25 en 26 april 2026

NTR herhaalt vrijdag documentaire over Dick Matena

woensdag 29 april 2026

Naar aanleiding van het overlijden van striptekenaar Dick Matena herhaalt de NTR de documentaire Dick is boos van regisseur Hans Polak uit 2014.

Matena verwierf faam met zijn getekende versie van De avonden van Gerard Reve. Hij had toen al jaren bij de Toonder Studio’s gewerkt aan onder meer Bommel en Tom Poes, getekend voor Eppo, en controversieel vrij werk gemaakt als De prediker. Een kunstenaar wilde hij niet genoemd worden, maar wel vond hij dat strips in Nederland veel te weinig serieus worden genomen. In Dick is boos beschouwt Hans Polak deze compromisloze, conflictueuze en getormenteerde tekenaar en zijn bewogen leven.


Matena was bezeten van zijn vak, maar je zag hem niet aan een signeertafeltje naast collega’s, zelfs niet als het vrienden waren. In de documentaire is hij de zeventig net gepasseerd en is te zien dat zijn gezondheid gaat tegenwerken. Een hartinfarct heeft hem op achterstand gezet. Stoppen is echter geen optie, want er moet brood op de plank komen en er is nog veel te tekenen.

Met zijn vrouw Nelleke werkt hij op dat moment aan kinderboeken en na de romans Kort Amerikaans, Kaas en Kees de jongen is hij bezig met de ‘verstripping’ van Turks fruit. Zijn uitgever ziet een persoonlijk boek over zijn infarct ook wel zitten. Commercieel is hij niet handig, geldzorgen zijn er altijd, maar aan erkenning geen gebrek: 'Ik voel me niet miskend, het vak wordt miskend.' Toch nog iets om boos over te zijn.

Regisseur: Hans Polak

'Het Uur van de Wolf: Dick is boos', vrijdag 1 mei om 11.00 uur bij de NTR op NPO 2 en daarna terug te kijken op NPO Start.


IT - Welcome to Derry Seizoen 1 (4K Ultra HD Blu-ray) (Steelbook)
DVD
The Last Of Us - Seizoen 2 (Blu-ray)
DVD
De Ridder - Seizoen 1
DVD
Persbericht NTR
https://www.ntr.nl/
Meer artikels over NTR
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Huis Gemaakt' - Dina Tersago (VTM)

De laatste badkamers worden door de jury beoordeeld en de winnaar van de kamerprijs wordt bekendgemaakt. Daarna start de keukenfase, met een onverwachte extra deadline: de duo's hebben nog maar twee dagen om alle technieken, muren en vloeren af te werken.

'Huis Gemaakt', om 20.35 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 21:30
    Dag & nacht
    22:20
    VRT NWS laat
  • 21:25
    De Campus Cup
    22:15
    De ideale wereld
  • 21:00
    Pano
    21:40
    Dag & nacht
  • 20:35
    Huis Gemaakt
    21:50
    Sergio Over De Grens
  • 20:35
    UEFA Champions League
    23:15
    Border Security: Australië
  • 20:35
    Forgetting Sarah Marshall
    22:30
    Law & Order Toronto: Criminal Intent
  • 20:35
    Frailty
    22:15
    Planet Terror
  • 20:50
    Clan
    22:40
    ER
  • 20:35
    Lang Leve
    21:40
    De Planckaerts
  • 21:15
    Brieven aan Samson
    22:15
    De Container Cup
  • 20:35
    Wonder Woman
    23:00
    Friends
  • 21:30
    Seal Team
    22:25
    Doom Patrol
  • 21:25
    Komen Eten
    22:20
    Huizenjagers
  • 21:25
    World's Most Evil Killers
  • 21:24
    CEO van mijn leven
    21:35
    Car Upd8te
  • 21:15
    Hallo Roger
    22:00
    More Than A Feeling
  • 21:00
    Meat Timon
    21:40
    Ware Delicatessen
  • 21:00
    Father Brown
    21:55
    London Kills
  • 21:30
    The Resident
    22:25
    NCIS: Los Angeles
  • 20:35
    Het verhaal van Nederland - De Tweede Wereldoorlog
    21:35
    Ons Droomproject in Wales
  • 21:25
    Dit is de kwestie
    22:00
    Nieuwsuur
  • 21:30
    Parels voor de zwijnen
    22:20
    De Fiksers