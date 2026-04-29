NTR herhaalt vrijdag documentaire over Dick Matena
Naar aanleiding van het overlijden van striptekenaar Dick Matena herhaalt de NTR de documentaire Dick is boos van regisseur Hans Polak uit 2014.
Matena verwierf faam met zijn getekende versie van De avonden van Gerard Reve. Hij had toen al jaren bij de Toonder Studio’s gewerkt aan onder meer Bommel en Tom Poes, getekend voor Eppo, en controversieel vrij werk gemaakt als De prediker. Een kunstenaar wilde hij niet genoemd worden, maar wel vond hij dat strips in Nederland veel te weinig serieus worden genomen. In Dick is boos beschouwt Hans Polak deze compromisloze, conflictueuze en getormenteerde tekenaar en zijn bewogen leven.
Matena was bezeten van zijn vak, maar je zag hem niet aan een signeertafeltje naast collega’s, zelfs niet als het vrienden waren. In de documentaire is hij de zeventig net gepasseerd en is te zien dat zijn gezondheid gaat tegenwerken. Een hartinfarct heeft hem op achterstand gezet. Stoppen is echter geen optie, want er moet brood op de plank komen en er is nog veel te tekenen.
Met zijn vrouw Nelleke werkt hij op dat moment aan kinderboeken en na de romans Kort Amerikaans, Kaas en Kees de jongen is hij bezig met de ‘verstripping’ van Turks fruit. Zijn uitgever ziet een persoonlijk boek over zijn infarct ook wel zitten. Commercieel is hij niet handig, geldzorgen zijn er altijd, maar aan erkenning geen gebrek: 'Ik voel me niet miskend, het vak wordt miskend.' Toch nog iets om boos over te zijn.
Regisseur: Hans Polak
'Het Uur van de Wolf: Dick is boos', vrijdag 1 mei om 11.00 uur bij de NTR op NPO 2 en daarna terug te kijken op NPO Start.
- NTR herhaalt vrijdag documentaire over Dick Matena
