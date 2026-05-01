Camilia Blereau doet Hugo Sigal schrikken in 'Familie'
vrijdag 1 mei 2026
Foto: VTM - © DPG Media
Vanavond schrikt Marcel (Hugo Sigal) zich een ongeluk wanneer er een bekend gezicht de Jan & Alleman binnenstapt. Hij staat oog in oog met Elza - een rol voor rasactrice Camilia Blereau -, de vrouw die hem in het verleden jarenlang stalkte.
Na een internering is ze weer op vrije voeten. Is Elza na al die jaren veranderd of is ze teruggekeerd om Marcel opnieuw te terroriseren?
'Familie', elke weekdag om 20.00 uur bij VTM en op VTM GO.
Familie op tv
Vrijdag 1 mei 2026 om 13u40 »
Jan kan niet geloven dat Niko schuldig is aan de moord op June. Ondertussen zet inspecteur Mortier zijn ondervragingen verder. Niko komt in nog nauwere schoentjes te zitten wanneer blijkt dat zijn wapen werd aangetroffen op de plaats delict.
Vrijdag 1 mei 2026 om 20u00 »
Rube wil het onderzoek verderzetten, maar kan hij Stefanie overtuigen? Benny probeert een goed gesprek aan te gaan met Emiel. Jan gaat hopeloos op zoek naar de oorzaak van de stank in zijn caf?. Brigitte krijgt onverwacht bezoek van Elza.
Maandag 4 mei 2026 om 11u40 »
Maandag 4 mei 2026 om 13u40 »
Inspecteur Mortier drijft het tempo van zijn onderzoek op wanneer blijkt dat Niko is ontsnapt. Hij start een reeks huiszoekingen. Liesbeth krijgt bezoek van Arno. Patrick maakt ondertussen duidelijk dat hij geen afstand wil nemen van zijn dochter.
Maandag 4 mei 2026 om 20u00 »
Marcel denkt dat Elza hem opnieuw aan het stalken is. Hij blijft op zijn hoede voor haar. Sylvia voelt zich een slechte moeder. Jan vreest dat Claudine opnieuw zal toeslaan. Hij ontvangt ook een brief met bijzondere informatie.
