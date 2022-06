'The Real Housewives of Dubai' nieuw op hayu

Vanaf 2 juni is de gloednieuwe serie: 'The Real Housewives of Dubai' beschikbaar om te streamen en te downloaden op Hayu. Als de eerste originele Midden-Oosten versie van de populaire franchise, volgt de serie de weelderige, over-the-top levens van Nina Ali, Chanel Ayan, Caroline Brooks, Dr. Sara Al Madani, Lesa Milan en de favoriet van fans: Caroline Stanbury.

'The Real Housewives of Dubai', de 11e stad in de franchise, volgt een machtige uitbundige groep vrouwen terwijl ze zakenimperiums leiden en zich vakkundig bewegen door een zeer exclusieve sociale scene in de superluxe speeltuin voor miljonairs. Of ze nu dineren op een berghelling met uitzicht op een vallei met 1.000 kamelen of de bruiloft van het jaar organiseren; deze ambitieuze en glamoureuze vrouwen bewijzen dat alles extravaganter is in de 'City of Gold'. Wanneer de nieuwe groepsdynamiek oude vriendschappen bedreigt, bereiken spanningen een onvermijdelijk kookpunt. Als je dit niet aan kan... vertrek dan uit Dubai.

Ontmoet de dames van 'The Real Housewives of Dubai':

Nina Ali, geboren in Libanon en opgegroeid in Texas, is een lifestyle content creator die in 2011 met haar man Munaf naar Dubai verhuisde. In haar jeugd werd ze met grote uitdagingen geconfronteerd waardoor Nina nu veel waarde hecht aan authenticiteit. Ze is er trots op de 'real deal' te zijn, vooral als het gaat om het opvoeden van haar drie kinderen. Hoewel ze de lucratieve zakelijke inspanningen van haar man steunt, moeten ze beslissen of de penthouses en persoonlijke chauffeurs opwegen tegen de vele opofferingen die ze moeten doen.

Dubai's eerste gekleurde supermodel Chanel Ayan is een glamoureuze socialite die bekend staat om haar elegantie en bewonderingswaardige stijl. Chanel, een mode- en schoonheidsexpert, is een baas op en naast de catwalk. Terwijl ze haar succesvolle talentenbureau runt, jongleert ze met het moederschap en een langverwachte lancering van haar make-up en huidverzorginglijn. Wanneer Chanel wordt geconfronteerd met demonen uit zowel haar verleden als het heden, realiseert ze zich dat ze zich niet langer achter couture kan verschuilen.

De in Boston geboren Caroline Brooks, de dochter van twee immigranten uit Honduras, is een trotse Amerikaanse en Afro-Latina van de eerste generatie. Ze heeft een enorme passie voor zaken doen. Met de bijnaam Caroline DXB is ze een begrip in de vastgoedwereld van Dubai en droomt ze ervan een inclusieve spa te openen waar iedere vrouw zich thuis voelt. Op eigen kracht en zeer gedreven , gebruikt ze alle connecties - inclusief die van haar ex-man - om de toekomst van haar en haar zoon veilig te stellen.

Dr. Sara Al Madani, geboren en getogen in de VAE, balanceert tussen twee werelden: modern en traditioneel. Nadat ze op 15-jarige leeftijd haar eerste bedrijf begon, is Sara een veelgevraagd spreker en een inspiratiebron voor jonge vrouwen in de regio. Ondanks al haar succes, is deze tweemaal gescheiden moeder van plan om het enige te vinden dat in haar leven ontbreekt: liefde.

Lesa Milan, afkomstig uit Jamaica, maakt haar dromen waar in Dubai als een succesvolle modeontwerper, toegewijde echtgenote en liefhebbende moeder van drie kinderen. Lesa, koningin van haar huishouden, is heel loyaal en stelt familie op de eerste plaats. De voormalige Miss Jamaica is trots op haar luxe zwangerschapsmodelijn Mina Roe, maar vreest dat het succes van haar merk ten koste zal gaan van haar persoonlijke leven.

Caroline Stanbury, een stylist die realityster werd in Bravo's voormalige serie Ladies of London, keert terug en heeft haar horizon verbreed als ambassadeur van een luxe merk en presentator van de populaire relatiepodcast 'Divorced Not Dead'. Na haar breuk vond de moeder van drie het geluk in Dubai met voormalig Real Madrid-voetballer Sergio Carallo. Trouwen met iemand die veel jonger is, brengt echter zijn eigen uitdagingen met zich mee, vooral als het gaat over het uitbreiden van hun gezin.