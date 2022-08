'The Powerpuff Girls' en 'Foster's Home for Imaginary Friends' keren terug in nieuwe serie

Hanna-Barbera Studios Europe (HBSE) is begonnen met de ontwikkeling van de animatieseries 'The Powerpuff Girls' en 'Foster's Home for Imaginary Friends'. Emmy ® Award-winnend producer en regisseur Craig McCracken keert terug om zijn twee hitseries weer tot leven te brengen.

McCracken begon zijn carrière in 1992 bij de oorspronkelijke Hanna-Barbera Cartoons.

Sam Register, president van Cartoon Network Studios, Warner Bros. Animation en Hanna-Barbera Studios Europe, zei over de projecten: 'Craig’s terugkeer naar Hanna-Barbera is een kans die we niet konden laten liggen. Zijn ongeëvenaarde humor en verbeeldingskracht gaven het leven aan twee van zijn grootste werken destijds, 'The Powerpuff Girls' en 'Fosters' Home for Imaginary Friends'. We kunnen niet wachten tot deze cartoons opnieuw vorm krijgen in de sutdio.'

De reboot van 'The Powerpuff Girls' keert terug naar de wereld van de originele serie en breidt deze uit. Blossom, Bubbles en Buttercup worden geconfronteerd met bestaande en nieuwe vijanden. De originele serie ging in première op Cartoon Network in 1998 en won twee Emmy® Awards evenals de liefde van de kijkers tijdens de 78 afleveringen. 'The Powerpuff Girls' volgt de avonturen van drie supersterke, maar ook superschattige misdaad bestrijdende meisjes die de stad Townsville en de wereld redden voordat ze naar bed gaan.

Het geliefde 'Foster's House for Imaginary Friends' keert terug als voorschoolse animatieserie met een nieuwe cast van denkbeeldige vrienden. Maar laat je niet misleiden door hun jonge leeftijd: ze zijn net zo dwaas en speels als de originele personages. De originele serie kreeg tijdens de zes seizoenen lovende kritieken en het won zes Emmy®-awards. Entertainment Weekly beoordeelde 'The Fosters' als een van Cartoon Network's beste shows ooit.

Sarah Fell, Senior Vice President Kids and Family Animation van Hanna-Barbera Studios Europe, houdt toezicht op de ontwikkeling van de twee series in de studio. De studio werkt momenteel ook aan de ontwikkeling van 'The Adventures of Prince Ivandoe', 'The Amazing World of Gumball' de film en de serie voor HBO Max en Cartoon Network. Onlangs werd ook aangekondigd dat er gewerkt wordt aan een nieuwe stop-motion-serie van 'Wacky Races', met in de hoofdrol Dastardly Muttley.