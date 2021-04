'The Mitchells vs The Machines' vanaf vrijdag wereldwijd te zien op Netflix

'The Mitchells vs The Machines', een komische animatiefilm van de makers van 'Spider-Man Into The Spider-Verse' en 'The LEGO Movie', vertelt het verhaal van een doorsnee gezin dat de wereld van een robot apocalypse moet redden.

Tijdens dit avontuur komen verschillende nostalgische en grappige elementen voorbij. De aanleiding voor Netflix om alvast 5 fun facts over de film op een rij te zetten.

Het avontuur van The Mitchells begint wanneer het creatieve buitenbeentje Katie Mitchell wordt toegelaten tot de filmacademie van haar dromen en niet kan wachten om aan dit nieuwe hoofdstuk van haar leven te beginnen. Haar plannen worden echter verstoord als haar natuurliefhebbende vader Rick besluit dat het een geweldig en totaal niet ongemakkelijk idee is om Katie samen met het hele gezin naar school te brengen en er een laatste familie roadtrip van te maken. De reis is een totaal fiasco en wordt alleen maar erger wanneer het gezin plotseling middenin een ware robotopstand terechtkomt.

1. Monchi bestaat echt

Wist je dat de ge-wel-di-ge hond Monchi echt bestaat? Monchi is namelijk gebaseerd op regisseur Mike Rianda’s zus’s pug genaamd Monchichi. Monchichi was, net als zijn tegenhanger in de animatiefilm, erg prikkelbaar, keek scheel en had het moeilijk om dingen op te vangen. Instagram ster Doug the Pug (@itsdougthepug) neemt de honneurs voor de film waar en zorgde voor al het gegrom, genies, geblaf, gelik, en alle andere hondengeluiden die Monchi maakt.

2. De film combineert twee verschillende animatiestijlen

De ene animatiestijl is een meer illustratieve, handgeschilderde benadering, terwijl de andere het realisme omarmt dat tegenwoordig in de meeste CG-films te zien is.

3. 'The Mitchells vs The Machines' robottaal

De filmmakers hebben een volledig ontwikkelde robottaal in de film verwerkt, met een berg aan verborgen grappen die de fans kunnen ontdekken en vertalen. Regisseur Mike Rianda vertelt: 'De freeze-frame grappen in 'The Simpsons' voelden altijd al zo leuk aan en waren een opwindend onderdeel van de serie. Het beloonde ergens je aandacht tijdens het kijken en maakte duidelijk dat de mensen achter de show enorm veel plezier hadden in het maken van de reeks. We wilden diezelfde passie in onze film steken. We hopen dat hoe meer liefde we erin kunnen stoppen, hoe meer liefde de mensen eruit zullen halen.'

4. Tom Hanks

De Mitchells familie auto is gebaseerd op een blauwe 1990 Chevrolet Celebrity stationwagon die vroeger eigendom was van co-regisseur Jeff Rowe. Hij heette Tom Hanks.

5. Sokken met een patroon van The Shining

Aangezien Katie Mitchell een enorme filmfan is, is alles rondom haar bezaaid met filmreferenties voor echte cinefielen. Ze draagt ze bijvoorbeeld sokken met een patroon uit 'The Shining', een op Wes Anderson geïnspireerde 'Lawn Wranglers'-speld op haar rugzak, en een Dr. Strangelove-speld. Haar filmhelden zijn Céline Sciamma, Lynne Ramsey, Hal Ashby, en Greta Gerwig, en haar film parodieën zijn onder andere: 'Monchi: Fear Eats the Soul' en 'Fear and Loathing in Central Michigan'.

'The Mitchells vs The Machines' is vanaf vrijdag wereldwijd te zien op Netflix.