'The Last Narc' nieuw op Amazon Prime Video

'The Last Narc' vertelt het verhaal van voormalige kartel insiders die schokkende details onthullen over de beruchte moord en ontvoering van DEA-agent 'Kiki' Camarena.

Door middel van nooit eerder vertoonde interviews zal deze vierdelige docuserie, die op 15 mei te zien is, het verhaal ontrafelen van Camarena, het drugskartel dat hij infiltreerde, en special agent Hector Berellez die alles riskeerde om de waarheid te ontdekken.

De krachtige getuigenis van Berellez verschijnt naast die van Camarena's dappere weduwe, evenals die van drie insiders van het Guadalajara-kartel. Deze mannen waren corrupte Jalisco politieagenten die, ten tijde van Camarena's moord, de lijfwachten waren van de legendarische drugsbaronnen Rafael Caro Quintero en Ernesto Fonseca Carrillo. Uiteindelijk werden ze informanten voor Berellez en hielpen ze hem de meest beruchte moord van de War on Drugs te ontrafelen.

'The Last Narc' wordt geregisseerd door Tiller Russell en is een productie van Amazon Studios en Industrial Media’s The Intellectual Property Corporation (IPC). Eli Holzman en Aaron Saidman van IPC zijn de uitvoerende producenten.