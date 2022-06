'The Family Chantel' vanaf zaterdag te zien op TLC

Na vijf jaar staat het huwelijk tussen Chantel en Pedro op springen. Wat een leuke verhuizing naar een nieuw huis had moeten zijn, zorgde eerder voor het blootleggen van hun verschillen en issues: van beschuldigingen van bedrog tot onopgeloste familieproblemen.

Als Chantel op het laatste moment naar de Dominicaanse Republiek gaat, in de hoop wat nuttig relatieadvies van Lidia te krijgen, breekt de hel los en is Pedro boos. Betekent dit het einde voor Pedro & Chantel?

Ondertussen overweegt Chantels zus Winter een maagverkleining om af te vallen. Na het zien van de 'Weight Loss Barbie' (een Instagram-influencer die zo’n operatie in Mexico kreeg) wil Winter haar operatie in dezelfde kliniek. Moeder Karen en Chantel zijn sceptisch en besluiten met Winter naar Mexico te gaan.

Afvallen is niet het enige wat nieuw is voor de Winter. Na haar breuk met Jah is ze terug in de datingwereld. Een crush op een fitnesscoach en online liefdesavonturen met Afrikaanse mannen maken duidelijk dat Winter klaar is voor een nieuwe start.

Ook Pedro's zus Nicole is klaar voor een nieuwe start na de breuk met Alejandro. Ze besluit deel te nemen aan de Miss Dominicaanse Republiek-verkiezing. Maar terwijl ze daar is, wordt ze verrast door Alejandro die haar bezoekt in een laatste poging om haar terug te winnen.

Een ding is zeker: het is nooit lang rustig in 'The Family Chantel'.

'The Family Chantel', vanaf zaterdag 18 juni om 22.00 uur op TLC.