'The D-Files' vanaf vrijdag te zien op Discovery

Onze wereld zit nog vol merkwaardige mysteries. Dat blijkt eens te meer uit de verhalen van 'The D-Files', waarin meerdere programma's rondom het thema 'mystery' centraal staan.

Zo zal onder andere de content van 'Expedition X' en 'Mystery at Blind Frog Ranch' te zien zijn, die je meeneemt in de paranormale wereld. 'The D-Files' worden vanaf vrijdag 12 maart uitgezonden op Discovery.

In 'Expedition X' probeert Josh Gates samen met twee onderzoekers de waarheid te achterhalen van enkele mysterieuze voorvallen, zoals die van een heksengrot, een spookstad en een moeras vol geesten. Ze beginnen met de vondst van dode koeien in Amerika waarbij organen zijn verwijderd, maar er zijn geen sporen van een aanval door een roofdier te vinden. Gates stuurt zijn twee onderzoekers naar Oregon om de dood van vijf dieren te onderzoeken. Phil Torres is bioloog en denkt toch dat andere dieren verantwoordelijk zijn, terwijl paranormaal onderzoeker Jessica Chobot een duidelijk verband ziet met de vele UFO-meldingen in het gebied. Kunnen ze de ware 'dader' op het spoor komen?

Mysterieus is ook het gebied waar goudzoeker Duane Ollinger en zijn team op zoek gaan naar het kostbare edelmetaal. Ze hebben hun hoop gevestigd op een ondergelopen grot van drie kilometer lang in het afgelegen landschap van Utah. Deze Blind Frog Ranch ligt vlakbij de legendarische Skinwalker Ranch, berucht om zijn paranormale en buitenaardse activiteiten. Duane kocht het gebied twee jaar geleden en maakt zich om de spookachtige verhalen geen zorgen. Totdat hij begint te boren en tegen de gekste zaken aanloopt die hem hinderen in zijn werk. Alsof de grot geen pottenkijkers toe wil laten…

'The D-Files', vanaf vrijdag 12 maart om 21.30 uur op Discovery.