'The Contractor' vanaf vrijdag op Prime Video

Chris Pine speelt de hoofdrol in de actievolle thriller als Special Forces sergeant James Harper, die onvrijwillig ontslagen wordt uit uit het leger waardoor zijn pensioen wordt geschrapt.

In de schulden, zonder opties en wanhopig om voor zijn gezin te zorgen, sluit Harper een contract met een ondergrondse privé militaire eenheid. Wanneer de allereerste opdracht misloopt, slaat de elite soldaat op de vlucht. Gevangen in een gevaarlijke samenzwering, is hij vastberaden om lang genoeg in leven te blijven om thuis de echte motieven te onthullen van degenen die hem verraden hebben.

Met Chris Pine, Kiefer Sutherland, Ben Foster, Gillian Jacobs en Eddie Marsan in de hoofdrollen.