'The Boys' keert op 4 september terug op Amazon Prime Video

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2019

De superhelden 'The Boys' satire zal drie afleveringen uitbrengen op de première dag, en elke vrijdag een nieuwe aflevering tot en met 9 oktober.

Amazon Prime Video kondigde aan dat de eerste drie afleveringen van het tweede seizoen van de superheldensatire 'The Boys' op vrijdag 4 september 2020 in première zullen gaan. De daaropvolgende afleveringen zullen elke vrijdag beschikbaar zijn met als hoogtepunt een epische seizoensfinale op 9 oktober.

Het nieuws werd bekend gemaakt tijdens een virtueel evenement, gehost door de gastster van seizoen twee, Patton Oswalt, die terugblikt op seizoen één en ook hints liet vallen voor het komende seizoen.

De achtdelige Amazon Original serie wordt geproduceerd door Amazon Studios en Sony Pictures Television Studios met Point Grey Pictures, Kripke Enterprises en Original Film.

Het virtuele evenement gaf een voorproefje van het nieuwe seizoen, waarbij de cast en uitvoerend producent Eric Kripke de eerste beelden onthulden. Maker en uitvoerend producent Eric Kripke zegt: 'We kunnen niet WACHTEN om je seizoen twee te presenteren Het is waanzinniger, vreemder, intenser, emotioneler... In feite is het Too Much - dus de Surgeon Generaal heeft erop aangedrongen dat we de eerste drie afleveringen op 4 september uitzenden, en daarna wekelijks de resterende vijf afleveringen. We wilden je de tijd geven om uit je dak te gaan, te verwerken, te discussiëren, voordat we je nog een dosis 'The Boys' geven. Ik hoop dat iedereen net zoveel van seizoen twee zal gaan houden als wij doen.

De nog meer intense, meer krankzinnige seizoen twee treft 'The Boys' op de vlucht van de wet, achtervolgd door de Supes, die wanhopig proberen te hergroeperen en terug te vechten tegen Vought. Ondergedoken proberen Hughie (Jack Quaid), Mother's Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) en Kimiko (Karen Fukuhara) zich aan te passen aan de nieuwe situatie, met Butcher (Karl Urban) die nergens te vinden is. Ondertussen moet Starlight (Erin Moriarty) haar plaats in The Seven innemen, want Homelander (Antony Starr) heeft zijn zinnen gezet op volledige controle. Zijn macht wordt bedreigd door de toevoeging van Stormfront (Aya Cash), een social media-savvy nieuwe Supe, die een eigen agenda heeft. Bovendien staat de Supervillain-dreiging in het middelpunt van de belangstelling, terwijl Vought probeert te profiteren van de paranoia van de natie.

The Supes van The Seven behoort ook tot Queen Maeve (Dominique McElligott), A-Train (Jessie T. Usher), The Deep (Chace Crawford) en Black Noir (Nathan Mitchell). De terugkerende sterren in seizoen twee zijn Claudia Doumit, Goran Visnijc, Malcolm Barrett, Colby Minifie, Shantel VanSanten, Cameron Crovetti, PJ Byrne, Laila Robbins en Giancarlo Esposito die terugkomt als Vought boss Stan Edgar.

Over 'The Boys'

'The Boys' is een leuke en oneerbiedige kijk op wat er gebeurt als superhelden - die net zo populair zijn als beroemdheden, net zo invloedrijk als politici en net zo vereerd als Goden - hun superkrachten misbruiken in plaats van dat ze voor het goede te gebruiken. Het zijn de machtelozen tegen de supermachten als 'The Boys' doorgaan met een heroïsche zoektocht om de waarheid over The Seven, en Vought - het multi-miljard dollarconglomeraat dat deze superhelden beheert en al hun vuile geheimen verbergt - aan het licht te brengen.

'The Boys' is gebaseerd op The New York Times best-selling comic van Garth Ennis en Darick Robertson en is ontwikkeld door showrunner Eric Kripke ('Supernatural'), die ook dient als schrijver en uitvoerend producent. De uitvoerende producenten die bij Kripke aansluiten zijn Point Grey Pictures' Seth Rogen, Evan Goldberg, en James Weaver, Original Film's Neal H. Moritz en Pavun Shetty, evenals Phil Sgriccia, Craig Rosenberg, Rebecca Sonnenshine, Ken Levin en Jason Netter. Ennis en Robertson produceren ook samen met Michael Saltzman.