'The Bad Skin Clinic' is terug op TLC

In een nieuw seizoen van 'The Bad Skin Clinic' helpt dermatoloog Dr. Emma Craythorne weer patiŽnten die nergens anders terecht konden met hun huidproblemen.

Van brandende pijn of jeukend eczeem tot pukkels en enorme bulten – alle aandoeningen pakt Dr. Emma aan op haar holistische wijze, waarbij ze zowel de symptomen als de oorzaak behandelt. In dit seizoen richten drie speciale afleveringen zich op de meest intieme of kwetsbare plekken van de menselijk huid.

Zo is er een ‘Big Bodies’ aflevering waarbij Dr. Emma vrouwen helpt met hormonale en gewichtsgerelateerde huidaandoeningen. In 'Private Parts' pakt Dr. Emma aandoeningen aan die incontinentie, intimiteitsproblemen en een laag zelfbeeld veroorzaken en in de laatste aflevering ‘Faces’ komen patiënten voorbij met een zeer zichtbare aandoening in het gezicht.

Hoewel elke huidaandoening anders is, is het effect op iemands zelfvertrouwen vaak vergelijkbaar. Groot is dan ook de opluchting als de patiënten hun klachten verminderd zien of zelfs volledig verholpen.

'The Bad Skin Clinic', vanaf maandag 30 september om 20.30 uur op TLC.