Tea shall be spilt: ontdek de teaser van Netflix' 'Bridgerton'

Foto: © Netflix 2020

In 'Bridgerton' maken we kennis met Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), de oudste dochter van de machtige en rijke Bridgerton-familie.

Wanneer ze haar debuut maakt op de competitieve huwelijksmarkt van Regency London, lijken haar vooruitzichten hoopvol. Haar grote droom is om in de voetsporen van haar ouders te treden en haar ware liefde te vinden. Het tij lijkt echter te keren wanneer haar oudere broer potentiële kandidaten begint uit te sluiten en een high society roddelblad, geschreven door de mysterieuze Lady Whitledown, zich negatief uitlaat over Daphne.

Wanneer de rebelse, eeuwige vrijgezel Duke of Hastings (Regé-Jean Page) op het toneel verschijnt, wordt Daphne’s zoektocht naar ware liefde er niet makkelijker op. Desondanks dat ze allebei volhouden niets in de ander te zien, is hun aantrekkingskracht ongekend en vliegen de vonken ervan af. Ze raken verwikkeld in een innerlijk gevecht waarbij ze moeten kiezen tussen wat ze echt willen en wat juist is om te doen, terwijl ze proberen te voldoen aan de verwachtingen van de aristocratische high society van Regency London.

'Bridgerton' is een romantische en scherpzinnige serie vol schandalen over onverwoestbare vriendschappen, familiebanden en de zoektocht naar een liefde die alles overwint.

In de serie zijn er ook rollen weggelegd voor Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey, Luke Newton, Luke Thompson, Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmell, Adjoa Andoh, Polly Walker, Bessie Carter, Harriet Cains en Julie Andrews als de stem van Lady Whistledown.

De serie is geïnspireerd op de gelijknamige romans van Julia Quinn.