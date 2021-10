Superstar Saweetie zal de EMA's in Budapest presenteren

Foto: MTV - © ViacomCBS 2021

MTV heeft vandaag aangekodigd dat de EMA's worden gehost door rapper en actrice Saweetie, die naast host ook met de singles 'Best Friend' en 'Back To The Streets' van haar aankomende debuutalbum Pretty Bitch Music zal optreden tijdens de avond.