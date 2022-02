Succesvolle film 'Meskina' komt naar Netflix

Netflix heeft vandaag bekendgemaakt dat de Nederlandse komediefilm 'Meskina' vanaf 4 maart wereldwijd te zien is. De film had eerder een succesvolle release in de Nederlandse bioscopen.

'Meskina' is het filmregiedebuut van Daria Bukvić en heeft met Maryam Hassouni, Nasrdin Dchar, Soundos El Ahmadi en Bilal Wahib een Marokkaans-Nederlandse sterrencast van topniveau.

Janey van Ierland, Director Content Acquisitions Benelux & Nordics: 'We zijn erg trots dat de Nederlandse film 'Meskina' wereldwijd op Netflix te zien zal zijn. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich kan herkennen in de content die op Netflix te zien is en we hopen dat het verhaal van 'Meskina' mensen over de hele wereld verbindt en inspireert.'

Over 'Meskina'

Hoe ziet een modern sprookje eruit als de prins van zijn witte paard valt en de prinses er zelf op klimt?

Wanneer je als vrouw de dertig aantikt, verwacht iedereen van alles en nog wat van je. Leyla heeft geen man, geen kind en geen duidelijk carrièrepad en wordt daarom bestempeld als 'Meskina', oftewel: zieligerd. Ze probeert tussen de luidruchtige meningen om zich heen haar eigen stem te horen en erachter te komen wie ze is, wat ze wil en wat haar eigenlijk gelukkig maakt. Tijdens deze zoektocht werkt ze zich in de nesten en belandt ze in hilarische en herkenbare situaties.

'Meskina' is een sprankelende moderne komedie over een dertiger die haar eigen weg probeert te vinden ondanks alle verwachtingen en vanzelfsprekendheden die horen bij het ideaalbeeld van familie, liefde en werk. 'Meskina' is een film van de makers van de hitvoorstelling 'Melk & Dadels'.

Naar een idee van: Soundos El Ahmadi, ROSE Stories en Pepijn Moors

Schrijvers: Fadua El Akchaoui, Daria Bukvić en Ernst Gonlag

Regie: Daria Bukvić

Producent: NewBe

Co-producent: ROSE Stories en BNNVARA

Executive producers: Marguerite Frowein, Wilco Wolfers, Robert Kievit en ROSE Stories

Cast: Maryam Hassouni (Leyla), Nasrdin Dchar (Amin), Soundos El Ahmadi (Amira), Bilal Wahib (Rayan), Jouman Fattal (Malika), Vincent Banić (Fabian), Najib Amhali (Ali), Rachida Laallala (Najat), Olaf Ait Tami (Abdelkarim), Oscar Aerts (Klaas), Fadua El Akchaoui (Fatima), Nora Akachar (Farida), Sisi Bolatini (Yasmina), Joy Delima (Patricia), Damine El Ajjouri (Noah), Selma Chadid (Nadia) en Yasmin Karssing (Alicia).

'Meskina' is vanaf 4 maart 2022 wereldwijd te zien op Netflix.