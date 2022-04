'Stuck' is donderdag nieuw op TLC

Iedereen heeft weleens gehoord van een kind dat een knikker te ver in zijn neus had gestoken. Maar het zijn niet altijd knikkers die vast komen te zitten in de holtes van het menselijk lichaam.

In het nieuwe programma 'Stuck' komen nog meer verrassende en pijnlijke voorvallen langs. Wat te denken van de vrouw die met haar vibrator aan het spelen was in bad, maar hem toen niet meer uit haar achterste kon krijgen en naar het ziekenhuis moest!

Ook de vlieg in het oor van de 80-jarige Buddy is verre van prettig, omdat de oude man nu steeds een zoemend geluid hoort. Devon heeft ook zijn oren vol en kan daardoor amper horen. Als de dokter een kijkje neemt, blijken ze vol oorsmeer te zitten wat er nog maar moeilijk uit te halen is. Het zijn niet de enige voorwerpen die verdwijnen in het oor.

Ook oorbellen en plaknagels komen we tegen in het programma naast nog heel veel andere pijnlijke situaties in andere lichaamsdelen. Van extreme splinters in een voet tot de neus van een drugsgebruiker die vol zit met versteend slijm. De artsen moeten elke keer met uiterste precisie te werk gaan om de voorwerpen te verwijderen zonder beschadigingen te maken. Gelukkig voor de patiënten kunnen ze dat erg secuur.

'Stuck', vanaf donderdag 21 april om 21.30 uur op TLC.