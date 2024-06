Stream 'The Acolyte' vanaf woensdag op Disney+

Disney+ streamt vanaf woensdag de nieuwe Star Wars-serie 'The Acolyte'. De spannende live-actionserie gaat op woensdag 5 juni in première met de eerste twee afleveringen, exclusief op Disney+.

In 'The Acolyte' zet een onderzoek naar een schokkende misdaadgolf een gerespecteerde Jedi Master (Lee Jung-jae) tegenover een gevaarlijke krijger uit zijn verleden (Amandla Stenberg). Naarmate er meer aanwijzingen naar boven komen, begeven ze zich op een duister pad waar sinistere krachten onthullen dat niet alles is wat het lijkt ...

In de serie schitteren Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo en Carrie-Anne Moss in de hoofdrollen.