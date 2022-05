Stream de nieuwe serie 'How I Met Your Father' exclusief op Disney+

Foto: Disney+ - © The Walt Disney Company Benelux 2022

De nieuwe originele serie 'How I Met Your Father' gaat in première op woensdag 11 mei, exclusief bij Star op Disney+. In de nabije toekomst vertelt Sophie haar zoon hoe ze zijn vader ontmoette. Het verhaal brengt ons terug naar het heden, waar Sophie en haar hechte vriendengroep aan het uitzoeken zijn wie ze zijn, wat ze willen in het leven en hoe ze verliefd kunnen worden in het tijdperk van datingapps en grenzeloze mogelijkheden.