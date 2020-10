Stefan de Vries, Camille Dhont en anderen nieuwe Nickelodeon serie 'Creator Camp'

Foto: Nickelodeon - © ViacomCBS 2020

Niemand minder dan Stefan de Vries, Emma Heesters, Camille Dhont en Sara Dol zijn te zien in de gloednieuwe Nederlandse Nickelodeon serie 'Creator Camp'!

De nieuwe show die vanaf maandag 26 oktober te zien is op Nickelodeon draait om vijf jonge talenten die worden toegelaten tot een exclusief talentenkamp waar ze alles leren op het gebied van social media tot zang, dans, craften, acteren, editen en componeren. Stefan, Camille en Sara zullen ieder eenmalig op het kamp een gastles verzorgen. Wat de rol van Emma gaat zijn in het verhaal wordt later bekendgemaakt.

In 'Creator Camp' volgen we Felice, Saar, Zef, Asha en Cas. Zij zijn toegelaten tot het exclusieve kamp en hebben alle vijf een ander talent wat zij op het kamp willen ontwikkelen. Dyanthe Willems, leider van het kamp, stoomt samen met haar team van professionals de talenten klaar tot digital creators. Hierbij krijgt ze dit seizoen hulp van onder andere Stefan de Vries, Camille Dhont en Sara Dol.

Stefan de Vries maakt sinds 2017 de meest hilarische content op YouTube en Instagram. Hij is onder andere bekend van zijn YouTube serie 'Potje Rijden' waarin hij bekende Nederlanders interviewt in de auto en natuurlijk van de hits 'Potentie' en 'Frikandel Speciaal' die hij met Sean Demmers en Bram Krikke maakte.

MTV Push Award winnares Emma Heesters gooit al jaren hoge ogen op YouTube met miljoenen views op haar covers van Rihanna, Ed Sheeran en Shawn Mendes. Inmiddels is zij met haar eigen hits Pa Olvidarte, Loop Niet Weg en Waar Ga Je Heen niet meer weg te denken uit de Nederlandse muziekindustrie.

Belgisch zangeres en actrice Camille Dhont, bekend van onder meer de Ketnet-serie '#LikeMe', won in 2020 de Nickelodeon Kids' Choice Award voor favoriet aanstormend talent en is inmiddels bezig met een solo-album. Haar eerste single kreeg al veel aandacht in België en stond afgelopen week zelfs op de eerste plaats in de internationale airplay charts.

Sara Dol is pas 18 jaar oud en inmiddels uitgegroeid tot dé TikTok koningin van Nederland. Met meer dan 2.6 miljoen volgers en 90 miljoen likes op haar video’s is zij de grootste vrouwelijke TikTokster van Nederland. In 2019 won zij zelfs de award voor de Beste TikTok Creator bij The Best Social Awards.

Creator Camp is een productie van NewBe in opdracht van Nickelodeon.

'Creator Camp' is vanaf 26 oktober elke maandag t/m donderdag om 19.30 uur te zien op Nickelodeon in Nederland en Vlaanderen.