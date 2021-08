'Star Trek: Lower Decks seizoen 2' vanaf vrijdag te zien op Amazon Prime Video

Amazon Prime Video komt vanaf vrijdag met het tweede seizoen van de animatieserie 'Star Trek: Lower Decks' op vrijdag 13 augustus in première zal gaan. De serie bestaat uit tien afleveringen en zal wekelijks verschijnen, met de laatste aflevering van seizoen twee op vrijdag 15 oktober.

Ontwikkeld door Emmy Award winnaar Mike McMahan ('Rick and Morty', 'Solar Opposites'), richt 'Star Trek: Lower Decks' zich op de ondersteunende bemanning die werkzaam zijn op een van Starfleet's minst belangrijke schepen, de U.S.S. Cerritos, in 2380. Stuurmannen Mariner, Boimler, Rutherford en Tendi moeten hun taken en hun sociale leven op orde zien te houden, terwijl het schip vaak wordt opgeschrikt door een veelheid aan sci-fi abnormaliteiten. De Starfleet-bemanning die in de U.S.S. Cerritos verblijven, bestaan uit Ensign Beckett Mariner, ingesproken door Tawny Newsome, Ensign Brad Boimler, ingesproken door Jack Quaid, Ensign Tendi, ingesproken door Noël Wells en Ensign Rutherford, ingesproken door Eugene Cordero.

De Starfleet personages die de brugbemanning vormen zijn Captain Carol Freeman, ingesproken door Dawnn Lewis, Commander Jack Ransom, ingesproken door Jerry O'Connell en Doctor T'Ana, ingesproken door Gillian Vigman.

De serie wordt geproduceerd door CBS' Eye Animation Productions, de nieuwe animatietak van CBS Studios; Secret Hideout; en Roddenberry Entertainment. Secret Hideout's Alex Kurtzman en Heather Kadin, Rod Roddenberry Entertainment's Roddenberry en Trevor Roth en Katie Krentz (219 Productions) dienen als uitvoerende producenten naast bedenker en showrunner Mike McMahan. Aaron Baiers (Secret Hideout), die McMahan naar het project bracht, dient ook als uitvoerend producent. Titmouse ('Big Mouth'), het Emmy Award-winnende onafhankelijke animatieproductiebedrijf, fungeert als de animatiestudio voor de serie.

'Star Trek: Lower Decks seizoen 2', vanaf vrijdag 13 augustus op Amazon Prime Video.