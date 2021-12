Special 'Call in the Cheapskates' op TLC

De extremen kunnen niet groter: de grootste gierigaards van Amerika die te hulp schieten om de grootste koopjesjagers van het land van hun verkwisting af te helpen. De special 'Call in the Cheapskates' volgt enkele gezinnen die vanwege hun grote uitgavenpatroon amper rond kunnen komen.

Ze krijgen tips van de cheapskates die van geld besparen hun leven hebben gemaakt en met zeer weinig geld rond kunnen komen. Zo krijgen Tracey en Kevin Stapleton in de eerste aflevering hulp van parttime rocker en fulltime geldbespaarder Goldy Locks. Het gezin heeft een inkomen van meer dan 7500 dollar per maand en staat toch structureel in de min. Vooral Tracey blijkt een gat in haar hand te hebben en bestelt dagelijks veel spullen online, waardoor de dozen opgestapeld in hun woonkamer liggen.

Goldy, die zelf voor nog geen 100 dollar per maand aan boodschappen uitgeeft, kijkt haar ogen uit, maar komt ook met praktische tips, die soms wel erg extreem zijn. Van het eten uit afvalbakken tot het maken van compost van je eigen poep. De Stapletons moeten wel even slikken, maar leren ook dat er veel wijsheid schuilt in de tips van Goldy en dat het tijd is om te veranderen. Hoe ver weet Goldy hun uitgavenpatroon naar beneden te krijgen?

