Spannende thriller 'Messiah' met Michelle Monaghan vanaf 1 januari op Netflix

Foto: © Coopr/Netflix 2019

In 'Messiah' volgen we CIA-officier Eva Geller (Michelle Monaghan) die een mysterieuze man (Mehdi Dehbi) op het spoor komt.

Wanneer hij internationaal aandacht krijgt vanwege het verstoren van de openbare orde, begint ze een onderzoek naar hem. Wereldwijd krijgt hij steeds meer volgers die er allemaal van overtuigd zijn dat hij wonderen verricht. En ook de internationale media besteden positieve aandacht aan deze charismatische figuur. Voor Geller wordt het een race tegen de klok om het mysterie te ontrafelen: is deze man werkelijk de goddelijke entiteit die hij beweert te zijn of is hij een bedrieglijke oplichter die in staat is de geopolitieke wereldorde omver te werpen?

Terwijl het mysterie zich verder ontrafelt, raken steeds meer mensen in het verhaal betrokken waaronder een Israëlische inlichtingenofficier (Tomer Sisley), een predikant uit Texas (John Ortiz) en zijn dochter (Stefania LaVie Owen), een Palestijnse vluchteling (Sayyid El Alami) en de journalist (Jane Adams) die het verhaal verslaat. De cast bestaat verder uit Melinda Page Hamilton, Wil Traval, Fares Landoulsi, Dermot Mulroney en Beau Bridges.

'Messiah' is gemaakt door Michael Petroni ('The Book Thief'), geregisseerd door James McTeigue ('V for Vendetta') en Kate Woods ('Rectify'). Petroni, McTeigue, Andrew Deane ('The Double'), Mark Burnett en Roma Downey ('The Bible Series', 'Ben Hur') zijn als executive producers aan de serie verbonden. 'Messiah' is een spannende thriller die de kracht van invloed en geloof in het sociale media-tijdperk onderzoekt.

De serie is wereldwijd beschikbaar op Netflix vanaf 1 januari 2020.