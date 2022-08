Soundtrack van 'The Lord of the Rings: The Rings of Power' wereldwijd uitgebracht

Amazon Studios brengt 'The Lord of the Rings: The Rings of Power' (Season One: Amazon Original Series Soundtrack) uit. De muziek is wereldwijd beschikbaar via alle streamingdiensten, de muziek voor alle afleveringen van de langverwachte Amazon Original serie is gecomponeerd door Emmy-winnaar Bear McCreary en bevat ook 'The Lord of the Rings: The Rings of Power Main Title', gecomponeerd door Academy Award-winnaar Howard Shore.

De Season One: Amazon Original Series Soundtrack bevat twee optredens van 'The Lord of the Rings: The Rings of Power acteurs'-Sophia Nomvete (Princess Disa) op de track 'A Plea to the Rocks' en 'This Wandering Day', gezongen door Megan Richards (Poppy Proudfellow).

Bear McCreary, bekend om zijn onvergelijkbare innovatieve muzikale benadering in de wereld van televisie, film en videogames, zal de kijkers leiden door de belangrijkste gebeurtenissen van het Tweede Tijdperk van Midden-aarde. Werkend vanuit de iconische Abbey Road Studios en de AIR Studios en Synchron Stage in Wenen, heeft hij uren muziek opgenomen en gecomponeerd voor de soundtrack, waarbij hij zijn originele thema's samenvoegt tot een muzikaal geheel voor een volledig symfonisch orkest, naast levendige folk-instrumenten en koorzangers.

'J.R.R. Tolkiens schitterende romans en hun verfilmingen hebben altijd al een diepgaande invloed gehad op mijn verbeelding', zei McCreary. 'Ik ben vereerd dat ik de muziek mag componeren die de kijkers zal begeleiden door de belangrijkste gebeurtenissen van het Tweede Tijdperk van Midden-aarde.'

'Deze soundtrack is een prachtige begeleiding bij de serie van The Second Age of Middle-earth', zegt Bob Bowen, worldwide head of music for Amazon Studios. 'Met nog twee weken te gaan tot het lancering van Season One, zijn we enthousiast om fans een glimp te geven in de fantastische serie.'

De legendarische componist Howard Shore heeft muziek gecomponeerd voor de meest memorabele en wereldberoemde film- en televisieseries. Wereldwijd gerespecteerd voor zijn passie voor het werk van J.R.R. Tolkien, is hij misschien wel het meest bekend door zijn werk aan 'The Lord of the Rings' en 'The Hobbit' film trilogieën.

'The Lord of the Rings: The Rings of Power' brengt voor de allereerste keer het legendarische Tweede Tijdperk van de geschiedenis van Midden-aarde tot leven. Het speelt zich duizenden jaren voor de gebeurtenissen van J.R.R. Tolkien's 'The Hobbit' en 'The Lord of the Rings' verhalen af. Onder leiding van showrunners en uitvoerend producenten J.D. Payne & Patrick McKay, begint de serie in een tijd van relatieve vrede, en volgt een aantal bekende als nieuwe personages, terwijl ze de confrontatie aangaan met de lang gevreesde terugkeer van het kwaad in Midden-aarde.

Aanvullend uitvoerende producenten zijn Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond, en Sharon Tal Yguado, en producenten Ron Ames en Christopher Newman. Wayne Che Yip is mede-uitvoerende producent en regisseert, samen met Bayona en Charlotte Brändström.

De meerdelige serie zal wereldwijd exclusief op Prime Video in première gaan in meer dan 240 landen en gebieden op vrijdag 2 september, met wekelijks nieuwe afleveringen.