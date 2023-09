Sofía Vergara onherkenbaar in de teaser van 'Griselda'

Netflix deelt een sneak peek van 'Griselda' - een nieuwe serie geïnspireerd op het leven van de slimme en ambitieuze Colombiaanse zakenvrouw Griselda Blanco.

Niemand minder dan Sofía Vergara speelt de hoofdrol, tevens is ze als uitvoerend producent aan de serie verbonden.

'Griselda' gaat over de welbekende Colombiaanse zakenvrouw Griselda Blanco (Sofía Vergara). Ze was niet alleen een toegewijde moeder, maar ook het brein achter een van de meest winstgevende kartels in de geschiedenis. Met een dodelijke combinatie van onverwachte wreedheid en charme wist Blanco moeiteloos te balanceren tussen zakelijke belangen en familiezaken, wat haar de bijnaam 'The Godmother' opleverde.

Cast & Crew

Regisseur: Andrés Baiz

Co-showrunners: Ingrid Escajeda & Doug Miro

Cast: Sofía Vergara (Griselda Blanco), Alberto Guerra (Dario Sepúlveda), Christian Tappan (Arturo Mesa), Martín Rodríguez (Rivi Ayala), Juliana Aidén Martinez (June Hawkins), Vanessa Ferlito (Carmen Gutiérrez)

Bijrollen: Carolina Giraldo (a.k.a Karol G) (Carla), Fredy Yate (Chucho Castro), Paulina Dávila (Isabel), José Zúñiga (Amilcar), Camilo Jiménez Varón (Rafa Salazar), Julieth Restrepo (Marta Ochoa), Gabriel Sloyer (Raul Diaz), Diego Trujillo (German Panesso), Alberto Amann (Alberto Bravo)

Uitvoerende producenten: Philipp A. Barnett, Alfredo Septién, Turi Meyer, Gina Lucita Monreal, Brenna Kouf, Cassie Pappas

Schrijvers: Ingrid Escajeda, Doug Miro, Eric Newman, Brenna Kouf, Cassie Pappas, Turi Meyer, Alfredo Septién, Gina Lucita Monreal, Giovanna Sarquis, Carlo Bernard

Directors of Photography: Armando Salas, ASC

'Griselda' is wereldwijd te zien op Netflix vanaf 25 januari 2024.