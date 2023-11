Sofía Vergara als queenpin in officiële trailer van 'Griselda'

Netflix onthult de officiële trailer en gloednieuwe beelden van 'Griselda', een nieuwe Netflix serie met Sofía Vergara als de Colombiaanse zakenvrouw Griselda Blanco.

De nieuwe beelden geven een eerste blik op zangeres Carolina Giraldo a.k.a. Karol G als 'Carla' in de serie. Carla wordt een van Griselda’s vertrouwelingen en helpt bij het smokkelen van het product. De serie, van de makers en regisseur van NARCOS en NARCOS: MEXICO Eric Newman en Andrés Baiz, is vanaf 25 januari 2024 wereldwijd op Netflix te zien.

Over 'Griselda'

'Griselda' is geïnspireerd op het leven van de slimme en ambitieuze Griselda Blanco, die een van de meest winstgevende kartels uit de geschiedenis oprichtte. Met een dodelijke combinatie van onverwachte wreedheid en charme wist Blanco in het Miami van de jaren 70-80 moeiteloos te balanceren tussen zakelijke belangen en familiezaken, wat haar de bijnaam 'The Godmother' opleverde.

De serie 'Griselda', met in de hoofdrol Sofía Vergara, is gemaakt door de showrunner van 'Narcos' en 'Narcos: Mexico' Eric Newman, samen met 'Narcos'-regisseur Andrés Baiz die alle zes afleveringen regisseert. De serie is bedacht door Doug Miro, Ingrid Escajeda en Carlo Bernard en geproduceerd door Newman, Miro, Escajeda, Bernard, samen met Vergara en Luis Balaguer met Latin World Entertainment. Naast Vergara spelen Alberto Guerra, Christian Tappan, Martín Rodríguez, Juliana Aidén Martinez, Vanessa Ferlito en Carolina Giraldo (ook bekend als Karol G) mee in de serie.

'Griselda' verschijnt 25 januari 2024 wereldwijd op Netflix.