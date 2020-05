'Snowpiercer' is vanaf 25 mei exclusief beschikbaar op Netflix

'Snowpiercer' is een futuristische actiethriller bestaande uit 10 afleveringen. Zeven jaar nadat onze wereld is veranderd in een onherbergzaam bevroren gebied, reizen de laatste overlevenden rond op de Snowpiercer; een eeuwig rijdende trein die continue de wereld rondreist.

Het klassensysteem, de sociale ongelijkheid en overlevingsdrang van de passagiers aan boord zorgt voor een ongezien heftige strijd in deze fascinerende televisiebewerking.

De eerst twee afleveringen van 'Snowpiercer' zijn wereldwijd beschikbaar vanaf 25 mei, met wekelijks nieuwe afleveringen vanaf 1 juni.

Oscar® winnaar Jennifer Connelly ('A Beautiful Mind') en Grammy® & Tony Award® winnaar Daveed Diggs ('Hamilton', 'Black-ish') maken deel uit van de indrukwekkende cast.

Verder bestaat de cast van Snowpiercer uit Alison Wright ('The Americans'), Mickey Sumner ('Frances Ha', 'Battle of the Sexes'), Susan Park ('Ghostbusters'), Iddo Goldberg ('Peaky Blinders', 'The Zookeeper's Wife'), Katie McGuinness ('Dirty Filthy Love'), Tony Award® winnaar en Grammy® nominee Lena Hall ('Hedwig and the Angry Inch'), Annalise Basso ('Bedtime Stories'), Sam Otto ('Jellyfish'), Roberto Urbina ('Narcos'), Sheila Vand ('Argo') en Jaylin Fletcher ('Saturday Church').

'Snowpiercer' wordt geproduceerd door Tomorrow Studios (een samenwerking tussen Marty Adelstein en ITV Studios), samen met CJ Entertainment, die ook verantwoordelijk waren voor de productie van de originele film. De uitvoerende productie ligt in handen van Tomorrow Studios’ Marty Adelstein ('Cowboy Bebop', 'Hanna') en Becky Clements ('One Piece', 'Last Man Standing').

De bekroonde schrijver en producent Graeme Manson ('Orphan Black') is de showrunner en dient ook als uitvoerend producent samen met Scott Derrickson ('Sinister', 'Doctor Strange'), Matthew O'Connor ('Continuum', 'Tin Man') en de oorspronkelijke producenten van de film Bong Joon Ho ('Parasite'), Miky Lee, Tae-sung Jeong, Park Chan-wook, Lee Tae-hun en Dooho Choi. James Hawes is de director en uitvoerend producent van 'Snowpiercer'.