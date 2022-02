Smakelijke nieuwe teaser van 'The Boys Presents: Diabolical'

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/amazon Prime Video 2021

Prime Video heeft enkele van de all-star stemacteurs onthuld die te zien zijn in 'The Boys Presents: Diabolical'. De geanimeerde anthologieserie van acht afleveringen speelt zich af in het universum van de Emmy-genomineerde hit 'The Boys'.